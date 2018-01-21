社群網購遇詐 物流可助追款

2018-01-21

北市與4大物流業者合作 不再求助無門

〔記者沈佩瑤、鄭瑋奇／綜合報導〕去年下半年臉書、LINE等社群網站詐騙頻傳，卻無法可管，加上社群網站並非購物網站，沒有第三方支付平台機制，消費者往往求助無門。北市法務局坦言，目前法令仍不夠完備，但北市率全國之先與四大物流業者合作，包括統一速達、台灣宅配通、新竹貨運、嘉里大榮物流公司，未來消費者若在社群網站購物，以貨到付款方式卻遭詐，只要在七到十天內與物流業者聯繫，就有機會追回款項。若有業者不配合或其他爭議，應立即與消保官聯繫，啟動緊急消費爭議申訴。

社群網站非購物網 沒第三方支付平台機制

其實政院消保處與交通部也分別開過相關會議，民眾遭遇網購詐騙時，可向負責運送的貨運業者反映，業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜。若找不到託運人，也可透過申訴，請消保處等第三方公正單位介入。

貨到付款遭詐 可在7到10天內與業者聯繫

根據一六五反詐騙諮詢專線統計，去年至十一月十九日為止，透過臉書進行購物的詐騙案件高達四二七五件，民眾透過臉書購物遭詐騙件數，已遠遠超過國內拍賣平台，顯示使用社群平台購物危機重重。

一六五反詐騙統計 社群詐騙案逾拍賣平台

北市府主任消保官何修蘭指出，不少類似詐騙案中，賣家都是在境外（非台灣）註冊，加上商品售價不高，又有出貨行為，不一定會成立「刑法」詐欺罪。另因聯繫不到賣家，也會導致消費爭議案件無法處理。

這類消費糾紛商品中，又以來自中國居多，網購業者常以貨到付款、七天鑑賞期吸引消費者，雖然消費者遇到爭議，也可向臉書檢舉廣告，讓廣告不會出現，但要媒體審查分類廣告也有難度。

何修蘭表示，此類商品進入台灣後首先會到清關行，接著透過物流送到消費者手中，款項約兩週至一個月不等時間才會流出台灣，法務局已與四大物流業者包含統一速達、台灣宅配通、新竹貨運、嘉里大榮物流公司取得共識，成立快速處理機制，如被詐騙，可聯絡物流業者扣住款項，不給付給這些不知名網購業者，讓消費者追回款項。

收貨先驗再付款 有問題務必拍照截圖

消保官也建議消費者收到商品時，在合理檢視範圍內，可要求先驗貨再付款。 若收貨後才發現有問題，「務必先拍照、截圖，呈現商品廣告與實物對比，並在網路上留言，證明已提出退貨要求」，接著聯絡物流業者或清關行，若有業者不願配合或有其他爭議，則與消保官聯繫，啟動緊急消費爭議申訴。