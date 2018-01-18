41年來最大！北投5.7地震 與大屯火山群無關

2018-01-18

昨地震深度140公里 火山活動深度僅4、5公里

〔記者蕭玗欣、黃佩君、吳柏緯／台北報導〕台北市北投區昨下午接近兩點時，發生規模五．七的有感地震，這是北投自一九七七年以來，發生過規模最大的地震，不少北部民眾都感受到瞬間明顯搖晃。由於近日大屯火山群的七星山東南麓噴出大量氣體，民眾憂心昨日地震與火山活動有關聯。氣象局及中央地調所都強調，地震主因來自地層深處的板塊活動，與大屯火山群無關，也不會引發火山爆發。

氣象局地震報告顯示，昨下午一點五十九分，台北市北投區發生規模五．七的有感地震，地震深度一四○公里，屬於深層地震，新北市、台北市信義區、宜蘭市震度三級；台北市、新北市石門區、桃園市三光、花蓮縣和平、台中市德基、新竹市、桃園市、南投縣合歡山、新竹縣竹東二級。台鐵因應地震，大里站至宜蘭站南下、北上列車短暫停駛或減速，計有十一列次、旅客一九一二人受影響。

前氣象局局長、地震專家辛在勤表示，這次地震發生的主要原因是菲律賓板塊與歐亞板塊相互交錯，所造成的深層隱沒帶地震，與火山活動無關，也不會引發大屯火山群爆發。

辛在勤表示，隱沒帶深層地震活動平日很常發生，只是距離地表太遠，所以不會有太大感覺，這次因為活動比較劇烈，因此台北市、新北市最大震度仍有三級。

經濟部中央地調所昨勘查後，也表示與火山或斷層活動無關。地調所指出，根據大屯火山觀測站的觀測資料，昨並無發生異常，因此判斷與火山活動無關；另一證據為氣象局資料顯示，地震深度為一四○公里，與火山活動的深度四、五公里相差非常大。

七星山冒煙 地調所：氣候所致

至於日前民眾發現七星山東南麓噴出大量氣體，地調所現勘發現，當地「帶狀破裂區」無新生成的火山噴氣口，監測資料也顯示，大屯火山地區的火山活動跡象穩定，沒有異常，排除火山與斷層活動，推斷冒煙現象可能為氣候產生煙霧。

中央大學地球科學系教授馬國鳳指出，這次的地震屬於隱沒帶地震，根據目前資料分析，該地震應與台灣北部區域由南往北的琉球海溝隱沒帶有關，只是隱沒帶的位置鄰近大屯火山群。

馬國鳳說明，隱沒帶深層地震的特色是震動週期較長、晃動較慢，對高樓大廈的影響較為劇烈，因此須特別注意防災工作與風險評估。她也提到，一九○九年發生在台北，深度約八十公里、規模七．三的大地震，就是屬於隱沒帶地震。