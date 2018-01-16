體重破百腰椎變形 婦腿麻痛失眠4年

2018-01-16

記者張軒哲／台中報導

68歲黃姓婦女身高158公分、體重110公斤，腰椎椎間盤突出且合併脊椎移位。4年來大腿麻痛難以安眠，也鮮少外出，經腰椎微創融合手術後，大幅減緩大腿麻痛情形，也改善了失眠症狀，恢復正常生活。

黃婦長年來飽受體重過重之苦，6年來糖尿病纏身。4年前開始出現大腿麻痛，行走乏力，常常坐著就不想起來活動，連家人相約出遊都拒絕，幾乎整天關在家中，不僅與家人隔閡，且因為大腿麻痛感影響睡眠，精神狀況也越來越差。

童綜合醫院副院長徐少克指出，黃婦4年來多次復健與針灸治療，但效果都不顯著，且有鄰居腰椎動過傳統手術後，穿著笨重的鐵背架，所以黃婦很擔心手術受皮肉痛後還無效，更擔憂手術失敗不能走路，更是得不償失，遲遲不敢到醫院看診接受治療。

黃婦去年走路吃力，無法久站，經朋友介紹至童綜合醫院治療。經由徐少克醫師檢查後，確認因體重過重導致腰部支撐力不足，腰椎長期支撐過重之下，導致腰椎第3、第4與第5節椎間盤突出合併脊椎移位，安排住院進行腰椎微創融合手術，術後住院5天即出院返家休養。

目前大腿麻痛情形改善，不再受失眠所苦，恢復以前健康時的日常生活作息，也願意和家人出遊。

徐少克醫師表示，體重過重也會造成脊椎的負擔過大，造成椎間盤突出等疾病的發生，所以控制體重除了能減少心血管疾病的發生外，也可預防脊椎產生病變。民眾若出現背、腰、腿等相關脊椎疼痛問題時，應盡速就醫檢查。