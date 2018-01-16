30年前被狗咬 傷口潰爛癌變

2018-01-16

記者方志賢／高雄報導

60歲的莊先生30年前被狗咬傷左小腿，傷口反覆發炎潰爛，甚至擴大蔓延到整個小腿，傷口流膿、流血，像菜花一樣，就醫發現已惡化成鱗狀細胞癌，接受顯微皮瓣重建手術，才免於截肢。

高醫大附設醫院外科部主任郭耀仁表示，這名患者的傷口原本只有拇指大小，沒想到竟拖了30年，傷口仍難以癒合，這是他行醫20多年來，第一次碰到拖這麼久的，提醒民眾若一個傷口持續5到10年好不了，就要想到可能癌變。

郭耀仁醫師說，患者有糖尿病史，雖有控制血糖，但因長期糖尿病導致末梢動脈硬化，血液循環不良，傷口不容易癒合，他工作時也需要長期站立，造成靜脈瓣膜閉鎖不全，導致下肢靜脈潰瘍，也是傷口難癒合的原因之一，加上傷口長期照護不佳等，所以小傷口拖了30年好不了！

高雄市立大同醫院皮膚科醫師陳盈君表示，病患被狗咬傷與癌變無關，但傷口久不癒合，持續反覆發炎，加上遭日曬、長期紫外線照射或不斷摩擦刺激，傷口皮膚就會有癌變的機率。

陳盈君醫師建議，若傷口經3-6個月時間仍沒有癒合，就要找皮膚科或整形外科醫師診斷，排除癌變可能。

從事貨運工作的莊先生表示，他剛退伍時，曾被計程車撞斷左大腿，開刀打上鋼釘固定，恢復情形不佳，造成左下肢循環不好，30年前工作時，又被狗咬傷左小腿。

莊先生說，原本傷口只有拇指般大小，每天早晚敷藥，但傷口一直無法癒合。醫師多次建議他長期休息，但為了養家活口，必須辛勤工作，好不容易傷口結痂，卻因整天走路、搬重物，又龜裂、流血，傷口反覆發炎感染，拖了30年都無法癒合。

患有糖尿病 傷口不易癒合

郭耀仁說，患者傷口後來惡化，蔓延到整個左小腿，就醫時已擴大為30公分長、10公分寬傷口，經切片檢查，傷口已惡化成鱗狀細胞癌第3期，並轉移到腹股溝淋巴。

郭耀仁去年為患者進行顯微皮瓣重建手術，取其背部的皮下組織連同血管（即稱皮瓣），再縫補在患者清創後的左小腿，患者也接受腹股溝的淋巴結切除。10天後，再取患者頭皮移植到傷口的皮膚，手術成功，恢復正常功能。

郭耀仁提醒民眾，傷口久不癒合，千萬不要輕忽；陳盈君也說，糖尿病造成傷口癒合不好，應先控制好血糖，並好好照護傷口，避免小傷變癌症，拖出大問題！