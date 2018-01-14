油價攀高／全台公路客運票價 可微漲

2018-01-14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國內油價不斷攀高，去年十二月已達公路客運浮動票價機制啟動門檻，交通部公路總局當時核定每延人公里基本運價調漲，從二．八九五元調漲至二．九七元，漲幅約二．五九％，全台逾四百條客運路線，業者可決定是否調漲票價；近日已有許多公路客運業者陸續公告調漲，包含著名的墾丁快線，現金票價從三九二元漲至四○一元。

墾丁快線現金價 已小漲

公路總局主秘林福山表示，「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」是常態機制，隨著油價高低，有漲也有跌；一○三年、一○四年調降過三次，去年油價平穩很長一段時間，都未達到調整門檻。延人公里價格調漲後，業者可自行決定客運票價是否跟著調漲，只要事先公告並報轄管監理單位核定即可。

林福山說，這次漲幅一公里約○．○八元，搭乘十公里還漲不到一元，漲幅不算大。若油價持續攀升，根據機制，至少要隔四個月才能再次調漲。

短途包含桃園、新竹、苗栗、台聯、建明等業者提送調漲票價；和欣、日統、台西、嘉義、新營等客運，皆已報請調漲票價並核定，起跳票價從廿四元漲到廿五元；長途路線有高雄、中南、國光、屏東客運聯營的左營—墾丁的墾丁快線，現金票價調漲九元，漲幅約二．三％；台北客運台北—桃園大溪路線，一月十五日起現金票價從一一七元漲到一二二元，漲幅約四．三％。

台北客運總經理李建文表示，旗下多數客運路線都沒有調漲，除擔心自己調漲但別人沒漲，流失客源，再來是目前油價漲幅還在可吸收範圍。