未利益迴避? 管爺：上任前辭營利職

2018-01-12

台大遴委會：需辭營利事業職務才能接任校長

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣大學校長當選人管中閔被揭露是台灣大公司獨董，台灣大副董蔡明興則為遴選委員，外界質疑，龍頭大學校長的選舉未利益迴避。台大校長遴選委員會昨天上午開會，依校方人事辦法規定，要求管中閔必須辭去營利事業職務才能擔任校長；管中閔下午透過辦公室表示，就任校長之前會辭去一切營利事業職務。

管30字聲明 未說明兼多少職務

管中閔昨天的聲明稿以學生口吻述說，全部內容連標點符號僅三十個字，「管中閔老師接任校長前，定依照法令規定，辭卸一切營利事業職務。」新聞稿未說明管中閔兼有多少營利事業職務，也未對他任台灣大獨董一事提出回應。

遴選表未要求寫私人企業職務

對外界質疑聲浪，校長遴選委員會發言人、台大森林系教授袁孝維表示，校長遴選表格僅要求候選人填寫學經歷等資料，並未要求候選人必須寫明私人企業職務，因此不能說候選人刻意隱瞞。但遴選委員會依照台大人事辦法規定，要求管必須辭去營利事業職務，才能擔任校長。

行政程序法：有偏頗之虞應迴避

全國教師工會總聯合會理事長張旭政質疑，行政程序法第卅三條規定，公務員有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者，當事人得申請迴避，台大校長遴選動見觀瞻，應有更高標準。且擔任同一家企業董事，具有同財共生的關係，是否足認其執行職務有偏頗之虞？是否應該迴避？社會自有公評。

教團轟低標準 忝為最高學府

張旭政強調，台大遴選委員會拿一條比行政程序法還低的標準，為自己的行為合理化，這和前校長楊泮池列名造假論文共同作者仍自認沒有任何疏失相同，都是用最低標準要求自己，對比「最高學府」的名聲簡直就是諷刺。

台大聲明 遴選時採無記名投票

台大校長遴選委員會昨開會之後發出四點聲明，聲明未提遴選委員會是否事先知情？管中閔是否仍是台灣大的獨董？聲明強調，廿一位遴選委員，除了教育部指派的三人，學生會代表一人，其他十七位都經由校務會議代表投票選出，並非召集人所組成。遴選時採無記名投票，因而討論任何一位委員投票意向皆屬臆測。

遴委會也表示，依據台大校長遴選委員會作業細則第九條，蔡明興並不具備不得擔任委員之事由。新校長當選人管中閔投票結束後已正式公布，呈報教育部核定中。