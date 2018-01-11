揮別白內障 慎選人工水晶體

2018-01-11

圖．文／梁中玲

白內障是銀髮族最常見的眼科疾病，但患者年齡近年來卻有明顯下降趨勢，主要是因為高度近視發生率不斷攀升、3C產品使用率大增，加上部分愛美年輕人為了不戴眼鏡，選擇近視雷射手術後，角膜變薄導致眼內紫外線暴露增加，以及糖尿病發生率增加等，都與不到40歲就罹患白內障有關。

白內障患者初期沒有感覺，但看近時，會因水晶體彈性下降，出現稍微老花症狀，看遠時則因銳利度下降，如同空污嚴重時的視覺，若患者等到症狀較明顯時才就醫，往往須手術植入人工水晶體，才有機會找回清晰視野。

只是人工水晶體僅能取代原本霧化的水晶體，而非更換整顆眼球，所以術前必須與主治醫師討論，找出適合自己眼球結構的人工水晶體。

目前市面上人工水晶體有許多種，依光學設計不同分為單焦點、多焦點（雙焦點）、三焦點、全焦段、散光單焦點或散光多焦點等，依顏色則分為透明片與黃色片，各有其優缺點，必須依個人生活所需與眼球結構選擇，才能提高生活便利性，減少手術後不適。

雖然使用單焦點人工水晶體時「看遠」清楚，「看近」則需改戴老花眼鏡，但其優點為視覺敏銳度最高，適合黃斑部病變或青光眼較嚴重的患者。

年輕型白內障患者選擇多焦點或全焦段可以降低老花，避免多副眼鏡替換造成生活不便，適合白內障沒有過熟、小傷口手術的患者；若要降低眩光發生率及增加色彩對比，則可考慮全焦段人工水晶體，術後大多可以看得很清晰，但距離太近（如25公分以內）則會有點模糊。

如果習慣看東西一定要拿很近，則建議多焦點（雙焦點）或三焦點人工水晶體，但眩光機率較高，夜間駕駛或會開車行經斷崖道路者宜避免。

至於黃色人工水晶體的種類非常多，需衡量自己畏光程度，才能決定顏色深度，如喜歡亮光的人可以裝透明片，如果覺得太亮時，再搭配有染色鏡片的眼鏡即可；怕亮的人適合選擇黃片，唯獨黃斑部病變患者只能選擇透明或淡黃色的，以免術後覺得太暗時無法改善。

無論採用哪一種人工水晶體，都建議民眾在看診時要與醫師溝通，以便了解患者的狀況，選擇植入最適合的人工水晶體。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科部部長）