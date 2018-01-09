冬天嗑鍋 選得好負擔少

2018-01-09

文／陳煌其

寒冬圍爐吃火鍋是一件很幸福的事。尤其台灣有各種火鍋類型，搭配各式獨特醬料，可讓人大快朵頤。

火鍋是一種以水為加熱媒介的料理，相對比較少油。不過選擇火鍋湯底與食材需注意某些事項，以免造成身體負擔。

先放菜再煮肉

◎煮火鍋放料的順序應先放菜，最後放肉：

這是因為煮過肉類後，油脂容易留在湯裡。這些油脂就會附在食材上一起被吃下肚。因此建議一開始先放蔬菜以及豆製品等食材烹煮，等到鍋中內容物已經吃得差不多時，再煮肉，可減少飽和脂肪的攝取。特別是心血管疾病患者要特別注意飽和脂肪的攝取。

◎食材建議選擇天然食品，避免加工品：

很多人吃火鍋時喜歡添加多種火鍋料，但火鍋料在製作過程會加入許多食品添加劑。常用在火鍋料的食品添加劑，如防腐劑、人工色素、調味劑等。

這些食品添加物烹煮過後就會殘留在湯底裡，若有多種火鍋料在其中就容易產生雞尾酒效應。所以建議選擇天然食材，減少食品添加劑的攝取。若喜歡吃火鍋料的話，在家可以先將火鍋料浸泡至少40分鐘，讓防腐劑釋出。

◎湯頭以昆布或蔬菜湯底為主：

像是麻辣鍋或是龍骨鍋等鍋底都較油膩，容易攝取過多的油脂。現在很多鍋底也是利用食品添加劑調和出來的，可能會攝取太多鈉和油脂，造成高血壓或腎臟病患的身體負擔。喜歡喝湯的話建議在第1次煮滾後喝湯，若烹煮30分鐘以後湯裡會殘留較多的有害物質，則不建議飲用。

避免黏稠調味料

◎醬料選擇要小心，避免黏稠調味料：

建議選擇天然辛香料搭配一些醬油或醋等調味料。應避免黏稠、油膩的調味料，如豆瓣醬、沙茶醬、醬油膏等。這類調味料都會添加比較多的糖及鹽。吃多了會造成身體負擔。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）