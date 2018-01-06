造價16億 2艘海研船開工

2018-01-06

〔記者林欣漢／基隆報導〕我國既有三艘海洋研究船隊年久老舊，科技部和台灣國際造船股份有限公司簽約，投入十六億元新建二艘五百噸級研究船，昨舉行開工典禮，預計一年半後交船。科技部長陳良基說，這是建造國家海測研究團隊的重要起步，期許新研究船在國土規劃、海洋資源、災害調查及海洋科技尖端學術研究有更多貢獻。

「用八百噸級的規格來打造五百噸級研究船。」台船董事長鄭文隆表示，這是台船首度承造海洋研究船，也是台船歷年打造的船隻中最小的船，長四十五公尺；但台船上下不敢掉以輕心，以多年累積的研發成果及技術，投入公司整體資源，用最高標準及技術承造。設計期間也多方徵詢國立台灣大學海洋研究所等專業單位，結合產官學能量，精進研究船性能、提升安全性及科研能力，是推動國輪國造的指標。

陳良基表示，我國海洋研究船隊從民國七十三年八百噸級的海研一號啟用後，八十二年加入海研二、三號，迄今三十多年，研究船已老舊不堪，尤其欠缺許多現代先進觀測設備，海域觀測能量的更新是當務之急，以因應未來重大海域觀測及研究需求。

科技部表示，新研究船除了高規格的安全要求，原有的海水溫鹽量測、海上地球物理測勘及海水採樣，先進的動態定位系統可使研究船更有效率地量測海底地形、精準採樣。還有另一艘一千噸級的研究船也將開工建造，搭配另兩艘財團法人管理的二千噸級、三千噸級大型研究船，擴展海洋環境與生態研究等領域視野。