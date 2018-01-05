鋼價上漲+勞動成本增 中火降空污工程又流標

2018-01-05

〔記者林菁樺／台北報導〕台電中部火力發電廠改善空污工程招標又失利！台中電廠兩座室內煤倉工程招標案，三日開標，但僅一家廠商投標，且超過台電公告預算一二五億元「太多」，再度流標。台電解釋，主因除鋼價上漲外，一例一休造成勞動成本大增，也是原因之一。台電暫不考慮調高預算，可能改採變更設計讓廠商更具彈性以降低經費，仍力拚一月底開標。

室內煤倉僅一家投標 且超出太多

全台飽受空污侵害，中南部地區更是嚴峻，台中火力電廠生煤因露天堆放屢遭指控是汙染元凶之一，台電編列一二五億元改建成室內化棚式煤倉，抑制煤塵溢散達九十八％，但三日第二度開標仍失利。

台電發言人林德福說明，雖已不限「採購法」須滿三家投標規定，但來投標廠商報價高於預算。據了解，廠商提出預算高出「太多、太多」，但不便透露究竟多少。

台電指出，除了鋼價持續上漲外，人工成本更因一例一休「漲很大」，增加一、兩億元；台電說明，工程現場通常要二十四小時運作、趕工，為符合一例一休會多一個工班，人力成本因而增加。

此外，國內鋼構工程排滿也是問題。台電表示，有能力承攬的大廠商，因接下台積電新廠房大訂單，已無力再來承接台電煤倉改建案。

台電表示，暫無考慮變更一二五億預算金額，且投標廠商已拋出更改設計想法來降低經費，內部會盡速檢討，若具可行性，就修改招標規範，讓廠商承攬工程時更具彈性；不過為避免圖利特定廠商，還要蒐集其他廠商意見。