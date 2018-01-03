胰臟長腫瘤 微創腹腔鏡手術切除

2018-01-03

文／尹文耀

59歲的譚先生3年前在一次健康檢查中發現有大腸息肉，當時他接受醫師建議手術切除，並定期回醫院追蹤複診。

沒想到，日前例行檢查時，醫師從腹部超音波影像，發現他的胰臟有黑點，電腦斷層掃描顯示疑似腫瘤，於是他接受了微創腹腔鏡手術切除胰臟尾端，切片檢查確定是胰臟惡性囊腫腫瘤。

譚先生很疑惑為什麼會罹患此病？其實胰臟腫瘤（或胰臟癌）的病因不明，有相關研究指出，年齡、性別、遺傳、糖尿病、肥胖症、吸菸、酒、咖啡、環境污染等，加上多發性內分泌腫瘤症候群，都可能是罹患胰臟癌的原因。

傷口小 疼痛少 恢復快

由於胰臟位於後腹腔的深處，大部分胰臟癌早期都沒有症狀，特別在胰臟尾端，患者通常只是覺得食慾不振、腹脹或腹部悶痛感，很容易就忽略。很多病人都是到了腫瘤很大且壓迫到周圍器官，或腸道、膽管等阻塞，甚至癌細胞轉移，才就醫診治。

胰臟周圍血管分布複雜，且位於後腹腔深處，使得手術困難度較其他腹腔疾病高，出現併發症的風險也相對較高。微創腹腔鏡手術具有傷口小、疼痛少、恢復快等特點，只要在病人的腹壁上，進行數個約1至2公分小傷口作為器械手術進入，就可執行腫瘤切除，最後輔以一個4到6公分的傷口取出腫瘤。

因譚先生的胰臟腫瘤位在胰臟及脾臟之間，因此手術切除胰臟尾端等1/3的胰臟及拿掉脾臟，以免後續演變成癌。

（作者為大林慈濟醫院移植中心主任）