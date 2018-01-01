冬令補過頭 過敏吃苦頭

2018-01-01

圖．文／陳韋綸

隨著冷氣團接力報到，不少民眾喜歡在寒冬進補或吃火鍋袪除寒氣，此時薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等藥膳湯品的店家生意好得不得了，但民眾吃鍋進補時要格外小心，常見補湯裡的中藥材、米酒、麻油，具有提升免疫系統的效果，若是體質不適合的人進補後，容易出現嘴破、口氣重、眼睛乾癢、皮膚癢等症狀。

若本身有異位性皮膚炎、蕁麻疹、乾癬等皮膚病史的民眾須更加小心，自行服用補品會導致免疫系統失衡，造成皮膚疾病惡化、復發。

以麻油雞為例，偏燥熱體質的人若吃到溫熱性食材（米酒、麻油、薑、辣椒）較容易引起蕁麻疹或乾癬復發。

過敏性鼻炎也常被認為是因為體質偏寒，患者在冬天會自行進補，常補過頭造成過敏更嚴重，甚至還出現皮膚發炎，乾癢難耐的情況。

傳統冬令進補常以大量肉類搭配中藥材燉熬，容易攝取過多蛋白質、飽和脂肪和膽固醇，進補過度反而會導致心血管疾病、高血壓或高血脂病情加重。

此外，肉類、菇類、海鮮經長時間熬煮，湯內的普林含量過高，痛風患者必須忌口，而糖尿病患者與肥胖者只能適量食用，不攝取過多的熱量。

冬令進補除了要避免過度油膩、重鹹，每個月最多吃1-2次就已足夠，切勿過度自行濫補造成免疫失衡。

除此之外，消化功能差、感冒發燒、喉嚨痛、咳嗽或是有其他慢性疾病等情況，不宜自行進補。

若民眾自覺已經出現疾病症狀，應透過中醫師診斷，開立處方治療疾病，食補並無法有效治療疾病。

（作者為木子中醫診所中醫師）