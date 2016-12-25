「糖友」冬令進補 空腹、餐後血糖都要顧
文／張維倫
一位科技業上班族平時「做二休一」（上兩天班後，休息一天），家人看他經常倦怠沒有精神，趁冬季以麻油雞為他進補，沒想到他竟然補到昏倒。
就醫檢查才發現是長期高血糖導致容易倦怠，再加上進補後血糖飆高，導致昏迷。
每到冬天，常見糖尿病患因血糖控制不佳就醫，除了冬天「少動多吃」外，薑母鴨、羊肉爐等補品因含高油脂及高熱量，也很容易讓病人的血糖超標。通常會建議病人進補前，先測量血糖，了解自己是否處於高血糖的情況下，再決定是否進補，以及要補多少。
門診觀察發現，就醫的「糖友」中，不到3成會在早上測量血糖，在空腹及餐後各測一次血糖的病人更是少之又少。許多病人都是依照自己的生活習慣或口慾進食，在不了解血糖變化的情況下，很難判斷自己可以吃或應該吃進哪些食物，或是進食多少量，以致血糖在不自覺的情況下出現極高數值與不平穩的狀況。
研究顯示，高血糖引發大血管和小血管併發症的機會隨之增加。要維持血糖穩定，需要天天測量血糖，並兼顧空腹及餐後的血糖值，將糖化血色素維持在7%以下，避免糖尿病併發症發生。
若已嚴格控制飲食，糖化血色素及血糖仍降不下來時，可能是胰臟過勞，胰島細胞作用不足，得要調整治療方式。
目前的糖尿病治療中，若病人口服藥已達最高劑量，但血糖仍降不下來，會考慮用速效與中長效混合的預混型胰島素來幫助病人同時調控空腹和餐後血糖。
在使用預混型胰島素時，建議注射的時間在即將用餐前或用餐時，以避免低血糖發生。
已採用注射型胰島素治療的「糖友」，可事先和醫師討論是否需在進補前，額外增加胰島素注射劑量，以避免餐後血糖失控。
進補時也應注意少喝湯，避免吃進太多澱粉與油脂、要多攝取蔬菜，以維持餐後血糖穩定。（作者為汐止國泰綜合醫院內分泌新陳代謝科醫師）
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