67%高中生支持教學考評 教團籲教師分級

2017-12-25

〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、中華適性教育發展協會等教育團體昨天開記者會，國教盟召集人、台大教授王立昇表示，依家長團體對高中生所做的調查，六成七支持推動設立高中職教師教學考績評鑑機制。教團認為現制評鑑因師師相護，無法有效反映教師的教學成效，建議推動教學考績評鑑機制，藉評鑑將教師分級，給好老師獎金，促使老師更進步。

國教盟等團體十月底舉辦「國教盃青年辯論賽」，全國高中職生共三十六隊報名參加，經由參賽隊伍投票，選出辯題為「我國應設立高中職教師教學考績評鑑機制」及「空檔年（Gap Year）制度對高中職畢業生利大於弊／弊大於利」，冠軍、亞軍分由麗山高中、高雄中學獲得，季軍為武陵演辯及新竹中學Ａ隊，並選出最佳辯士麗山高中學生黃家綸及優秀辯士新竹中學學生簡宏洋。

國教盟並發問卷調查，回收一一二份，六成七學生認為應設立高中職教師教學考績評鑑機制，另有六成五認為空檔年制度對高中職畢業生利大於弊。

教育部政次蔡清華表示，高中生已較成熟，高中教師評鑑加入學生看法，這方向可予支持，教育部會進一步研究。至於教師分級，很多人誤以為教師分級可解決教師專業成長問題，但以他研究多年的心得，不如把分級作業需要的行政成本投注於協助所有老師增能，且目前能成為中央或縣市國教輔導團老師，已是一種實質分級。

全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁表示，教師不應是彼此競爭，而應是互相合作以增加專業成長，因此全教總長期反對將教師分級。且現有教師考核制度已是可解決有問題的老師，八月開始設立的縣市層級專業審查委員會更可協助學校處理不適任老師。