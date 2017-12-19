口腔衛生法草案初審 牙醫助理需考照

2017-12-19

〔記者林惠琴／台北報導〕為保障民眾看牙品質，衛福部研擬「口腔衛生人員法草案」，要牙醫輔助人員「證照化」，昨在立法院衛環委員會初審通過，未來將設口腔衛生師（士），可在牙醫指示下，進行口腔臨床醫療輔助行為、保健諮詢等業務。若按國外一名牙醫搭配一至二名牙助估算，國內估需一．五萬至三萬名口腔衛生師，目前坊間約六萬牙醫助理須於十年內取得證照，否則開罰三萬至十五萬。

國內估須3萬名口腔衛生師

立委質詢質疑，台灣五歲兒童的齲齒率為七十九．三％，十二歲以下兒童平均有二．五顆齲齒，遠高於全球平均的一．六七顆。衛福部長陳時中回應指出，除增設口腔衛生師提升口腔照護品質，未來將再研議針對四十五至五十歲民眾進行大規模牙周病初期治療，以降低五十歲以後的拔牙風險。

基於世界各國多設有牙醫輔助人員，加上國人有高齡者、系統性疾病患者、特殊需求者、偏鄉地區民眾的口腔照護需求等，衛福部規劃「口腔衛生人員法草案」，要增設口腔衛生師。

草案明訂，公私立專科以上學校或符合教育部採認規定的國外專科以上學校口腔衛生學系、科畢業，並經實習期滿成績及格，可參加口腔衛生師考試；高等中學以上、修有口腔相關課程十八學分以上，並持有證明文件，則可報考口腔衛生士。若經國家考試及格，並領有口腔衛生師（士）證書者可執業，但每六年須提出一定時數繼續教育證明文件，才能更新執照。

不過，立委劉建國表示，若按國外一名牙醫師搭配一至兩名牙助估算，國內約需要一．五萬至三萬名口腔衛生師（士），但口腔衛生相關學系現有畢業生僅約一千人，每年畢業生一百人，若要補足人力恐得等三百年，必須讓目前約六萬名牙助共同考照。

因此草案也訂定，現行牙助從事口腔衛生業務滿一年，具專科以上學校畢業資格，並參加衛福部指定團體辦理的教育課程達八十小時以上，可參加「特種考試」，本法施行後五年舉辦十次；現行牙助未取得執照，十年內執業免罰，但十年後依法可處三萬至十五萬元罰鍰。