詩人余光中病逝 享壽90歲

2017-12-15

「象徵台灣現代詩某階段的結束」

〔記者黃旭磊、葛祐豪、凌美雪、蘇永耀／綜合報導〕中山大學榮譽退休教授余光中，十一月廿七日身體不適送高醫急診，因急性腦中風、心肺惡化又有嗆咳等病狀轉神經內科加護病房，家屬簽署不施行心肺復甦術同意書，前晚（十三日）家屬要求轉進普通病房，把握最後相處時光，余教授昨天上午病逝，女兒及妻子隨侍病榻，走得平靜安詳，享壽九十歲。

10月才過生日…余老昨走得平靜安詳

高醫表示，病人家屬要求保密，不公開病情。中山大學表示，余光中確於昨天上午十點零四分過世，家屬不願被打擾。

總統蔡英文昨表示哀悼，指余光中老師對台灣現代文學的發展有其重要影響，不只他的詩文廣為人知，他精心翻譯的外國作品，如梵谷傳，也啟蒙了許多文藝青年。

文化部長鄭麗君說，余光中先生一生在詩歌、散文、評論、翻譯等文學工作的成就，對華文文壇有既深且遠的影響，是台灣現代文學史上必須銘記的一頁。

總統哀悼 文化部長肯定在文學領域的成就

高雄市長陳菊表示，余光中在一九八五年移居南方，晚年在高雄度過，高雄已是他的第二故鄉。哲人已遠，盼望如他筆下的「讓春天從高雄出發」般，讓台灣海峽永遠陪伴著他，做他最縱容最寬廣的床。我們對他的懷念與記憶，也將像鐵軌一樣長。

去年中山大學為余老夫妻慶祝鑽石婚，慶典前，妻子范我存腸道出血住院，隔天余老在住家大樓門口附近跌倒，顱內出血住院，所幸雙雙好轉，出院後還以捐助弱勢團體方式度過結婚六十年，外人稱羨，十月還出席慶生會，是最後一次公開露面。 不過，今年以來，余老身軀愈形瘦弱，進食也少，上週疑因氣溫驟降住院。

多年來出版最多余光中作品的九歌出版社總編輯陳素芳表示，前天還與余光中家屬通電話，得知似乎可以轉到普通病房靜養，沒想到傳來過世消息，非常震驚。

正為余光中九十歲誕辰編《美麗島詩選》的作家陳幸蕙也相當震驚，認為余光中去世，象徵台灣現代詩某個階段的結束。遠在捷克布拉格的作家陳芳明則在臉書貼文沉痛表示，「遠在海外，無法接受這個消息。」

余光中生前為虔誠佛教徒，最推崇觀世音及北宋詩人蘇軾，妻子范我存、女兒珊珊、幼珊、佩珊及季珊是他生命摯愛。

余老夫婦住在高雄市河堤社區，鄰居常看到老夫妻攜手散步景象，夫妻情深，而余老在鑽石婚慶典時，罕見親吻妻子，留下難得畫面。