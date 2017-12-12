經長：明年10月前不漲電價

2017-12-12

〔記者黃佩君／台北報導〕近來國際油價漲不停，若明年國際燃料行情將持續上漲，恐造成油電雙漲。經濟部長沈榮津昨表示，明年四月將檢討電價，但會透過電價穩定基金，讓調漲的機會「壓到幾乎沒有」；這意味著明年十月第二次審議前，國內電價可望持穩。

今年底油價出現較大漲幅，外資也預期明年油價將會緩步上漲，預測價格喊出每桶七十五美元。台電、台糖昨赴立法院經委會進行答詢，民進黨立委黃偉哲詢問未來一年電價可能走向。沈榮津表示，因電價調漲會影響物價，將會審慎處理，但電價須尊重電價審議委員會決議，因目前台電仍有穩定基金，希望能不調漲。

透過電價穩定基金操作

沈榮津表示，在明年四月檢討電價時，「我們會透過電價穩定基金，讓調漲的機會壓到幾乎沒有」，一直到明年十月再次調整前，會透過穩定基金進行平穩操作。

根據台電「電價平穩補充報表」，去年基金規模為三五六億元；今年三月委員會又決議台電繳納五○一億元進入平穩基金；目前基金規模約八五七億元，約可支應每度上漲○．四元左右。

民進黨立委林岱樺表示，根據今年燃料市場價格估算明年發電燃料成本，就已比台電明年預算編列的多出二八五億元，「是否穩定基金一旦用完就要漲電價」？

台電董事長楊偉甫回應，明年度台電編列預算仍有盈餘，雖燃料支出有增加，但發電度數增加，收入也增加，最後總年度盈餘仍有八十九億元。目前推估狀況，明年電價波動的情況「可能還是滿小的」。