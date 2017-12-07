2017-12-07

環團盼溯及既往 展延也要獲原民同意

〔記者王峻祺、楊雅民／綜合報導〕根據政院版的「礦業法修正草案」，亞泥新城山礦區將補辦環評，地球公民基金會更希望已通過展限的亞泥案，也須踐行原住民族基本法第廿一條規定，在限期內取得部落同意。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭表示，新城山礦區下的居住安全需要被保障，族人捍衛家園的決心不變，肯定亞泥新城山礦區必須補辦環評。但針對原基法第廿一條納入礦業法中的部分，他期望草案能夠建立溯及既往的條件，規定亞泥在限期內取得部落同意。若未補做完成，可由礦務局撤銷其礦權或廢止其礦業用地。

玻士岸部落主席田欽賢建議政府在修法過程中，納入並落實原基法第廿一條規定，獲原住民族的諮商同意後才能開採。目前富世部落仍有少數民眾抗爭亞泥開採，將協調與亞泥平心靜氣溝通，尋求雙贏，維護部落族人原有的工作權及回饋需求。

亞泥︰支持補辦環評 應一律按規定辦理

亞泥則表示，支持舊礦補辦環評的政策，但應一律按規定辦理，不應以個案立法方式、要求石礦業舊礦辦理新礦環評程序。亞泥也表示支持保障原住民族的政策，但希望有完善的配套措施能夠遵循。

亞泥強調，該公司與水泥公會維持一貫立場，希望不管是立法院或行政院版待審的「礦業法修正案」，能夠具備妥善性、務實性及可行性，避免因極端意見導致窒礙難行，造成產業無法經營、生存。