iOS更新變黑屏 果粉兩招救回iPhone

2017-12-03

〔記者吳柏緯／台北報導〕iPhone更新再傳重大災情！不少用戶昨天凌晨更新了iOS系統後，螢幕出現了「黑屏轉圈」、「閃退」等情況，即便強制關機也無法解決問題，僅能透過系統重置或更改日期等方式解決。蘋果雖緊急在昨天傍晚釋出修正版本，但仍有用戶表示不敢貿然更新。

系統重置、更改日期

從昨天凌晨開始，有不少網友在Ptt、臉書等社群網站求救，表示將iPhone更新至iOS11.1.2版本後，手機就陷入「黑屏轉圈」或是「不斷閃退」等情況。也有果粉表示，更新後雖然沒有出現上述的情況，但是手機異常耗電、手機的內建功能或下載的App也完全不能使用。

根據網友回報的型號，災情主要集中於iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、 iPhone 7及iPhone 7 Plus等五款手機型號。

使用者吳先生表示，開機使用約莫一分鐘後手機就自動關機；另一位用戶葉先生表示，所有的手機App與內建的系統都不能使用，呈現黑屏。

3C達人Tim表示，可能是iOS 11.1.2的系統程式與用戶手機中的App相互衝突導致。

由於蘋果在事發後並未立即釋出修正檔，用戶只好自力救濟，包含將手機重設為原廠設定，另外也有人提到可將國家地區改為美國，或是將手機時間調回到十二月之前。

蘋果急釋11.2 用戶不敢更新

傍晚蘋果緊急釋出了iOS 11.2版本，並表示如果發生重開機的情況，首先要關閉所有App的通知，將手機更新至最新版本後再開啟App的通知。

有用戶擔心發生類似的事情，暫時不執行任何更新，也有網友表示，更新後恢復正常。