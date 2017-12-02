狗骨？豬骨？ 學者、動防所各執一詞

2017-12-02

〔記者吳欣恬、林欣漢／綜合報導〕基隆市動物保護防疫所週四晚間指出，在基隆市七安產業道路發現大量遭烹煮食用過的狗骨頭，數量約有三百隻，並提供十萬元破案獎勵金緝兇。但昨天有學者專家指出，那些骨頭「都是豬啊！」但動防所長陳瑞濱激動回應，請教授不要只會看圖說故事，骨頭已送法務部調查局鑑定，三個禮拜就會水落石出。

學者、動保團體都稱是豬骨

中興大學生科系副教授吳聲海指出，從媒體曝光的照片來看，那些下顎骨和牙齒，「是豬！」如果是狗的話，每顆牙齒的側面看都是尖的，也比較窄，「把家裡的狗抓來看就知道！」不清楚基隆動防所怎會「豬狗不分」。

臉書粉絲頁「野生動物追思會」也發文批基隆動防所「指豬為狗」，該粉絲頁的管理者表示，基隆動防所如果不確定，應該帶回檢驗，「怎直接跳到懸賞？」

動防所︰鑑定3週後就知真相

陳瑞濱表示，前天就有找台大和家畜衛生試驗所鑑定，但他們只有鑑定「肉塊」而非「骨頭」，昨天才循線找到調查局有資源可協助鑑定。

至於吳聲海等人質疑動保所「豬狗不分」，台大獸醫碩士畢業的陳瑞濱說，他是專業獸醫，前天從山谷中將一袋袋臭氣沖天、蛆蟲滿佈的狗骨頭拉上來，骨頭堆裡發現犬骨，一直到昨天晚上，仍持續和警方密切聯繫，「請教授不要只會看圖說故事，一句話就將辦案人員的辛勞全數抹滅！」

陳瑞濱說，就算麵粉袋裡只有一根狗骨頭，也是涉嫌違反動物保護法；就算部分是豬骨，將垃圾棄置在產業道路，沒有違反廢棄物清理法嗎？當然要鍥而不捨地追查到底。

農委會動保科科長江文全表示，已建議基隆動防所將該批骨頭後送鑑定，如果真的是狗，將依動物保護法處兩年以下有期徒刑或拘役，併科廿萬元以上、兩百萬元以下罰金。