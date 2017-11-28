乳牙嚴重齲齒 會影響換牙

2017-11-28

記者張軒哲／台中報導

2歲楊姓男童牙痛就醫，檢查出右下排小臼齒出現蛀洞，經治療後痊癒。牙醫師提醒，家長經常認為幼童的乳牙會更換成恆牙，因此拔掉就好，但若乳牙嚴重齲齒而提早拔除或崩壞，容易影響正常恆牙的換牙順序；齲齒治療依齲齒程度可用樹脂填補，或是使用牙套恢復咀嚼功能及外觀。

該名楊童牙痛不吃飯，媽媽帶至童綜合醫院就醫、向醫師表示，幼童的乳牙不是都會更換成恆牙？拔掉不就好了，為何需要治療？童綜合醫院兒童牙科醫師陳瑋玲說明，台灣孩子口腔近8成患有齲齒，蛀洞小者疼痛、大者侵犯至牙髓，造成發炎、膿瘍、蜂窩性組織炎等症狀。

陳瑋玲指出，乳牙齒列從6足歲開始自下顎乳前牙依序更換成恆牙，換牙時期約為5年，換至後牙乳臼齒約為11足歲。若乳牙嚴重齲齒而提早拔除或崩壞，容易影響正常恆牙的換牙順序，造成恆牙傾倒、甚至恆牙無法萌發。因此，定期至兒童牙醫檢查，提早發現乳牙齲齒是必要的。

齲齒治療依齲齒程度可用樹脂填補，或是使用牙套恢復咀嚼功能及外觀，但當齲齒程度超過牙齒雙面以上、根管治療後，僅用樹脂填補，並無法承擔咬合力至換牙期，因此建議使用牙套復型。

陳瑋玲提醒，牙齒保健必須從生活、飲食、清潔習慣上改變，且家長要每天幫孩子刷牙、定期帶至牙科檢查，讓齲齒危險因子自孩子生活中慢慢遠離，並長久維持口腔健康。