鼻中隔彎曲作怪 鼻塞失眠偏頭痛

2017-11-28

記者陳建志／台中報導

台中市一名30多歲陳姓男子，多年來飽受鼻塞、打鼾、睡不飽之苦，雖然服藥、使用鼻噴劑治療，但效果有限，近來更因失眠問題越來越嚴重而就醫，檢查發現，除了鼻樑彎曲外，鼻中隔也彎曲至右側，且深呼吸時雙側鼻閥會窄縮，確診為「鼻中隔彎曲」併「鼻閥功能障礙」，經進行「開放式功能性鼻整形手術」後，鼻塞及偏頭痛症狀終於消失，建議民眾有鼻塞問題要儘早檢查、釐清病因。

大里仁愛醫院耳鼻喉科主治醫師張進芳表示，這名陳姓男子擔任司機，長期飽受鼻塞合併偏頭痛、打鼾、睡眠障礙之苦，因睡不好、精神不濟，只好靠止痛藥治療頭痛，鼻塞的問題則使用藥物、鼻噴劑治療，但效果有限，近來因孩子出生、造成睡眠品質更差，症狀日益嚴重，因而趕緊就醫。

張進芳指出，經檢查發現，該名患者的鼻樑彎曲呈現ㄑ字型，且鼻中隔略彎曲至右側，但無鼻息肉堵塞或鼻竇炎，而深呼吸時雙側鼻閥會窄縮，造成鼻道狹窄、氣流量小，診斷為「鼻中隔彎曲」併「鼻閥功能障礙」，加上鼻樑彎曲，建議接受「開放式功能性鼻整形手術」。

張進芳強調，藉由手術去除該名患者彎曲的鼻中隔，並利用取下的軟骨加強鼻閥的結構，一併矯正彎曲的鼻樑，術後鼻塞及偏頭痛症狀完全消失，睡眠品質和工作效率都明顯提升。

張進芳提醒，鼻中隔彎曲或鼻閥狹窄會引發鼻炎，導致鼻塞、頭痛、鼻涕倒流、睡眠障礙，嚴重者更會併發鼻竇炎、鼻息肉、眼睛不適、睡眠呼吸中止症等，是臨床上常見且不可忽視的疾病，提醒民眾若有長期鼻塞症狀，應盡早就醫檢查、釐清病因，以利治療、改善不適。