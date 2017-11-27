醫病》長期鼻塞、失眠 原來是「鼻中隔彎曲」作祟

2017-11-27 20:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中30多歲陳姓男子多年來飽受鼻塞、打鼾、睡不飽之苦，雖服藥、使用鼻噴劑治療但效果有限，近來因失眠問題越來越研究就醫，耳鼻喉科醫師檢查發現除鼻樑彎曲，鼻中隔也彎曲至右側，深呼吸時雙側鼻閥並會窄縮，確診為「鼻中隔彎曲」併「鼻閥功能障礙」，經進行「開放式功能性鼻整形手術」後，鼻塞及偏頭痛症狀完全消失，建議民眾有鼻塞問題要儘早檢查釐清病因。

大里仁愛醫院耳鼻喉科主治醫師張進芳今天表示，這名擔任司機的陳姓男子，長期飽受鼻塞合併偏頭痛、打鼾、睡眠障礙之苦，因睡不好精神不濟，只好靠止痛藥治療頭痛，鼻塞的問題雖服藥並使用鼻噴劑治療但效果有限，近來因小孩出生睡眠品質更差，讓症狀日趨嚴重，趕緊就醫求診。

張進芳表示，檢查後發現患者鼻樑彎曲呈「ㄑ」字型，經鼻內視鏡檢查發現鼻中隔略彎曲至右側，但無鼻息肉堵塞或鼻竇炎，深呼吸時雙側鼻閥則會窄縮，造成鼻道狹窄、氣流量小，診斷為「鼻中隔彎曲」併「鼻閥功能障礙」加上鼻樑彎曲，建議接受「開放式功能性鼻整形手術」。

張進芳表示，藉由手術去除彎曲的鼻中隔，並利用取下的軟骨加強鼻閥的結構，並一併矯正彎曲的鼻樑，術後患者鼻塞及偏頭痛症狀完全消失，讓睡眠品質和工作效率都明顯提升。

張進芳表示，鼻中隔彎曲或鼻閥狹窄會引發鼻炎，導致鼻塞、頭痛、鼻涕倒流、睡眠障礙，嚴重者更會併發鼻竇炎、鼻息肉、眼睛不適、睡眠呼吸中止症等，是臨床上常見且不可忽視的疾病。至於鼻閥狹窄，除先天性鼻中隔彎曲外，外傷、手術、老化也是發病因素，提醒民眾若有長期鼻塞症狀，應儘早就醫檢查釐清病因。