雲門舞集林懷民 預告2019年退休

〔記者凌美雪／台北報導〕四十四年前創辦台灣第一個職業舞團「雲門舞集」、把台灣推向全世界「舞」台的林懷民，將於二○一九年底自雲門基金會藝術總監職位退休。
仍將續任雲門基金會董事
雲門舞集明天將首演林懷民最新舞作《關於島嶼》，卻於昨天發表聲明，雲門基金會董事會已於十一月二十一日通過林懷民兩年後的退休規劃，但林屆時會續任雲門基金會董事。同時，董事會也同意，由雲門２藝術總監鄭宗龍於二○二○年接任雲門舞集藝術總監。林懷民的舞作，未來也可在鄭宗龍規劃下繼續演出。
雲門並未細述林懷民決定退休的想法與未來生涯規劃，以及鄭宗龍接班的進程，只表示林懷民會在今天《關於島嶼》彩排記者會中，親自向大家說明。鄭宗龍則預定於明年一月十八日針對接班計畫對外說明。
現年七十歲的林懷民於一九七三年創辦雲門舞集，是台灣第一個職業舞團，也是華語社會第一個當代舞團。四十四年來，雲門舞集持續發表新作、培育舞者與編舞家，至今，包括即將於本週首演的《關於島嶼》，林懷民已經發表九十齣舞作。
發表90齣舞作 享譽國際
雲門舞集長年海外巡演，是國際舞台上最活躍的華人表演團體，也是最受西方推崇的亞洲現代舞團。歐洲舞蹈雜誌讚譽：「雲門之舞舉世無雙。」文化部長鄭麗君認為，林懷民與雲門舞集深刻演繹台灣在地的生命故事，對台灣表演藝術的發展帶來深遠影響，「對世界各地無數的觀眾而言，雲門是他們認識台灣的窗口，如同台灣在國際上的文化名片」。
台灣瑰寶 藝文界高度評價
「雲門舞集是台灣的瑰寶，也是台灣人共同的驕傲。」鄭麗君說：「我們希望林老師退休後能夠持續提供他的經驗與智慧，給予後輩成長的力量，繼續推動台灣藝術文化向前進。」
國家兩廳院長期以來與雲門舞集有密切合作關係，國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，林懷民對台灣的貢獻一言難盡，「因為這四十多年來，林老師、雲門與台灣，是深刻連結在一起的」。朱宗慶說，雲門的作品屢屢站上國際舞台發光發熱，與此同時，林懷民與雲門舞者，更自始至終與這片土地的人們站在一起，用專業的追求來豐富這塊島嶼的歷史。
朱宗慶：台上沒有林懷民不習慣
對於林懷民宣布兩年後退休而不是閃退，朱宗慶更給予高度評價，他說：「大家都知道，這一天早晚都會到來，但看起來，林老師是相當有計畫和期程地在推動，這是值得其他團隊學習的好榜樣。」
不過，站在同是文化人的角度，朱宗慶充滿不捨地表示：「辛苦這麼多年，照理說，應該跟他恭喜、祝福。」但想到以後「舞」台上沒有林懷民，卻又感到不習慣與不捨。