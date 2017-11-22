總統科學獎頒發 陳建仁兄弟同台

2017-11-22

〔記者吳柏緯／台北報導〕兩年一度的總統科學獎，昨天舉行頒獎典禮，三位得獎人中研院院士陳建德、中研院院士王惠鈞與台積電副總經理余振華，昨天赴總統府接受總統蔡英文表揚。三名得獎者均謙虛表示，能夠獲獎是團隊共同的成就與榮耀。

陳建仁胞弟陳建德 感謝肯定

其中陳建德是副總統陳建仁的胞弟，昨日兄弟同台格外吸睛，且陳副總統過去也曾獲總統科學獎，台積電董事長張忠謀也到場為余振華打氣。

今年總統科學獎分別由國家同步輻射研究中心特聘研究員陳建德、中研院院士王惠鈞、台積電副總經理余振華獲得。

埋首同步輻射領域研究超過卅年的陳建德表示，這個獎不單是個人榮耀，對台灣同步輻射研究領域也是一大肯定，證明大家是在做對的事，而且努力一定會被看到。

他進一步指出，同步輻射中心內的台灣光子源設施，目前已建置七條光束線實驗站，未來要擴建到廿五條，希望完善的研究環境能夠幫助台灣年輕研究人員與世界競爭。

王惠鈞歸功同事、學生協助

王惠鈞長期投入生物醫學的研究領域。他表示，這個獎是對他過去幾十年投身學術研究與對社會貢獻的肯定，是莫大榮譽。但若沒有優秀的同事、學生協助，許多研究是做不出來的。

王惠鈞說，現在政府推動許多政策，支持生技產業，前景大有可為，盼在這個領域耕耘的研究者，一定要有信心。

張忠謀到場為余振華打氣

余振華則表示，能得到這個獎是全體台積電人共同努力得來的，他僅是代表來領這個獎。他分析，往後半導體產業須相相輔相成，台積電會持續探詢與廠商合作的機會，希望能和台灣的廠商一起進步。