怒捶玻璃門 割斷腕動脈險失能

2017-11-16

記者楊金城／台南報導

台南市一對夫妻吵架，30歲的先生一氣之下，一拳打破玻璃門發洩怒氣，沒想到手腕出現一道5公分長的玻璃割傷，切斷右腕上的動脈、2條神經和10多條肌腱，當場血流如注，趕緊到佳里奇美醫院急救，接受修補重建，但患者必須長期復健。

台南佳里奇美醫院整形外科主治醫師林祐丞表示，這名患者在受傷後，幾乎失去右手掌功能，即使接受顯微手術修補血管、神經和肌腱重建，但右手掌功能要完全恢復很難，至今連握緊牙刷都還有困難，這一拳的代價很高。

林祐丞說，除了車禍，會造成手臂神經、肌腱斷裂幾乎都是玻璃割傷造成的，有的是在家裡玩耍時不慎撞破玻璃，有的是在工作場地出意外割傷，30歲丈夫擊破玻璃門出氣造成難以回復的傷害案例少見。佳里奇美醫院也曾接到病人怒踢玻璃窗，結果割斷動脈而急救無效的案例。

電影中有時安排劇中人物帥氣衝破玻璃，或情侶吵架，男主角一拳打破玻璃的情節，但現實生活中沒有電影特效加持，一樣的情況可能會是悲劇收場，林祐丞說，破裂的玻璃比刀子鋒利，可輕易切斷血管、肌腱等造成損傷。

佳里奇美醫院2-3個月就會接到玻璃割傷的救治個案，大多是年輕人，林祐丞說，傷者有時是意氣用事、有時因玩樂、有時因意外而造成傷害，呼籲民眾了解玻璃的危險性，千萬不要拿自己的健康開玩笑。