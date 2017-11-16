反覆流鼻血 鼻腔夾出6cm水蛭

2017-11-16

記者王秀亭／台東報導

47歲的李姓男子因反覆流鼻血、鼻塞、鼻痛等問題已持續一週，昨天上午痛苦難耐就醫，結果耳鼻喉科醫師余文儀從他的鼻腔後側夾出一條6公分長的吸血水蛭。醫師說，這是連續3個月來，從病患鼻腔夾出的第3隻水蛭。

「會不會是水蛭作祟？」李男昨天上午到余耳鼻喉科診所就醫時表示，3週前曾到野溪泡水游泳，雖然季節交替時常有鼻過敏現象，但最近1週來反覆流鼻血、流鼻涕，甚至鼻塞、鼻痛，和以往的鼻過敏現象大不同。

余文儀隨後利用內視鏡檢查，發現他的下鼻腔後側深處蟄伏吸盤異物，隨即用特殊器械要抓出異物，沒想到異物頑劣，抓第3次才抓出，是一條有大吸盤的活生生水蛭，拿尺一量竟有6公分長，陪同看診的家屬也覺得驚訝，拿起手機拍照「留念」。

余文儀表示，8月間也有一名婦人到溪邊戲水後，水蛭潛入體內，一週後求診，當時拉出3公分長的吸血水蛭，期間還有一例，長度較小，昨天這例已屬成蟲，為中型水蛭，最長曾抓出9公分的水蛭。

余文儀提醒，水蛭潛入人體鼻腔內在西部縣市很少見，在台東卻常見，甚至有台北醫學中心醫師戲稱台東為「吸血水蛭之鄉」，民眾到溪邊戲水、游泳，偏鄉山區居民從山區接山泉水回家飲用或洗臉，使水蛭寄生人體的可能性提高，水蛭多從口腔、鼻腔進入體內，因鼻腔溫暖潮濕又多血流，是水蛭最喜歡寄生的地方。

要提醒的是，水蛭吸盤吸附在鼻腔深處，一開始沒有特別感覺，民眾若發現鼻腔有異物，連續多日不適，且有反覆流鼻血等情形，應盡速就醫，更建議民眾到溪邊玩水時要多加注意，若飲用溪水或山泉水，一定要煮沸後再喝。