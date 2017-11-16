票選最不乖同學 國小師涉霸凌、排擠弱勢生

2017-11-16

〔記者謝武雄、陳昀／桃園報導〕桃園市大園區某國小四年級學生十三日上體育課時，陳姓女老師認為兩名學生太調皮，影響教學，竟要全班學生票選「最不乖的學生」，且要求同學不能跟他們玩。校方發現認為形同霸凌、排擠，通報市府教育局處理。

校方除通報教育局，也已依規定啟動霸凌防治程序，查明陳姓女老師是否有霸凌學生。教育局今天將到校了解詳情並處理。

要求同學不能跟兩人玩

據指出，陳師當日帶著學生到操場上體育課，因有兩名學生不守秩序、影響教學，一氣之下將全班帶回教室，要求投票選出兩個「最不乖的學生」、不讓他們參與練球。

票選之後，兩人只好自行拿球捉對練習。未料，班上另一名學生因而無人可以一起練習，且眼看著就要測驗、忍不住哭了起來。陳師這時怪罪起落單學生影響測驗，讓落單學生哭得更大聲，引來其他老師詢問，陳師卻說是學生上課不乖，經其他老師詳細查問發現上情。

依不適任教師調查處理

校方表示，陳師要求學生票選「最不乖的學生」，有帶頭霸凌嫌疑，未適時安撫落單學生的情緒，行為也不妥，當天下午就召開教學事件檢討會議，隨即將此事件通報教育局，昨再度召開會議，將依不適任教師的規定調查處理。

教育局表示，今天會派員到校了解並協助處理，也會檢討陳師是否涉及違反教師法及不當教學，並對相關學生啟動心理輔導機制。