捍衛農地農用 林聰賢︰不容地方違法規

2017-11-12

〔記者吳欣恬／台北報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德對於農舍做法大轉彎，引發外界爭議，前宜蘭縣長、農委會主委林聰賢昨日強調：「一定會捍衛農地農用！」而長期關注土地正義議題的政治大學地政學系教授徐世榮表示，土地規劃和管制若面臨架空，恐帶來更嚴重問題。

對於宜蘭縣農業處長陳德星因為農舍興建意見憤而請辭，林聰賢低調回應，有關地方人事，沒有必要評論，不了解過程，也不便回應。

守住農地 才管制假農蓋農舍

但對於陳金德有意放寬農地使用，林聰賢指出，台灣農地零碎化，當時為了要守住這條線，農委會才會做全面一致的規範，保障農地農用，顧及農民合法居住的權益，管制非農民來蓋農舍或營業。

林聰賢強調，農委會一定會守住農地農用，如果地方縣市政府要訂定違反中央法規的自治條例是不行的，農地農用一定要捍衛！

修法後 申建農舍大幅減少

根據農委會的統計，二○一五年全台興建農舍申請案高達兩千九百多件，二○一六年修法上路後減至六百多件，今年累積至今僅三百多件。

學者︰鄰側鄰路可行 沒違憲

徐世榮表示，他主張農業發展條例第十八條有關農舍興建的條文應刪除，才能維護土地的使用分區管理。但這在立院是辛苦的戰役，在這之前，規定農舍興建要鄰側、鄰路是可行做法，也絕對沒有違憲。

徐世榮直言，陳金德的做法，對宜蘭縣的農地使用是很大的危機，背後原因都還是政治經濟的利益，為了拉攏派系、鞏固勢力，是主政者對農舍問題下不了手的原因。

徐世榮說，關鍵課題在於，台灣是否要做好土地使用規劃和管制？現在這些規劃和管制都面臨架空，等於沒了，令人擔憂會不會帶來更嚴重問題。

「宜蘭縣從雪隧開通後，農舍大量興建為宜蘭地景帶來很大的改變，全民要想一下，我們還要把土地當商品投機買賣嗎？」