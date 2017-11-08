全台空污亮橘紅燈 台中電廠降載

2017-11-08

北台灣轉濕涼 低溫22度

〔記者楊綿傑、林菁樺、蕭玗欣／綜合報導〕台灣正式進入秋冬空污季，西半部昨日從北到南空氣品質指標（AQI）都在警戒橘及不良紅的程度，大氣擴散不佳造成境內污染物累積是重要因素，環保署緊急啟動環保電力調度機制，凌晨離峰時段執行台中電廠降載730MW、興達電廠降載610MW，北部空污今天白天會略改善，雲嘉南及高屏地區空品不良恐持續到10日。而北台灣將明顯轉涼，低溫約22到24度，今明2天維持濕涼的天氣型態，其他各地則有28到32度。

昨天白天起先是桃園以南測站，AQI陸續顯示警戒橘及不良紅，晚間雙北部分地區也陷入警戒橘，整天空氣品質普遍不佳。

燃氣補缺口 恐調整電價

不過挽救空污需要付出代價！台電配合環保署，當空氣品質惡化到一定程度時，燃煤機組實施預先降載機制，上個週末開始試行，4天下來包括歲修在內的機組，共降載320萬瓩；台電改由較貴的燃氣機組補足電力缺口，試行以來發電替代成本高出242萬元，燃料成本又屬電價公式因子之一，未來有可能因而調整電價！

環保署因應昨天空污狀況，啟動環保電力調度機制。綠色和平則將空污矛頭指向燃煤發電，且認為政府號稱2025年燃煤發電要減到30％，但事實上現在煤炭需求不斷增加，甚至去年台灣排碳量達到2億5817萬公噸，創歷史新高。但目前台灣燃煤發電只佔比45.4％，2020年可能升高到5成，將造成更嚴重空氣污染。

綠色和平提出三點呼籲，盡快提出減煤路徑圖、全面盤點並公開公民營燃煤發電廠相關資訊、明確訂定燃煤發電裝置容量上限等。

台電表示，燃煤機組減少發電，須由其他「發電成本較高」的燃氣機組替代，如桃園大潭、高雄興達、苗栗通霄複循環機組。以今年9月底的發電成本試算，燃氣比燃煤每度多出0.87元。

台電發言人林德福指出，能源型態多元，有利有弊，大眾越來越重視環保，綜合各因素後，台電對環保的考量順位優於經濟層面。燃料成本增加，必然會反映至相關成本，電價是否有上漲壓力，留待電價審議會決定。