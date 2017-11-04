秋冬更嚴重 環團籲速修空污法

2017-11-04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對空污改善修法議題，民進黨立委劉建國、鍾孔炤、洪宗熠與環團昨召開記者會，除對「空氣污染防制法修正草案」提出具體修法建議，也呼籲儘速完成修法。行政院環保署回應，草案已送行政院審查中，預計本會期送立法院審查。

劉建國說，政府應有決心改善空污，而非只在數據上美化，他希望立法院本會期能處理「空氣污染防制法修正草案」，很遺憾未被列入優先法案。先前六輕主動要禁燒石油焦以減少疑慮，但政府的許可證卻仍未廢止，台灣企業宣布禁燒，何以唯獨政府仍繼續允許？

南部反空污大聯盟總召陳椒華表示，南部秋冬的空污在工業區等地更嚴重，也是癌症發生率、死亡率較高地區，應從「空污法」修正不合理法規，希望能在立法院本會期修好「空污法」，落實評估空污總量風險。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英訴求，盼環保署刪除「空污法第九條」之移動污染源的污染量抵換交易，修改第八條之三及空品區不能以移動污染源減量進行交易。

葉光芃醫師則批評，環保署長李應元、經濟部長沈榮津一起在台中火力發電廠召開記者會，兩人坐隔壁，結果卻連對「空污法」中總量管制區域，環保署、經濟部要會商還是會同都喬不好。

環署︰預計本會期送立院

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德受訪指出，環保署已於十月卅一日將草案送進行政院，刻正審查中。對於實施總量管制區域，環保署是主張「會商」而非「會同」經濟部以節省行政作業程序，大家詬病的第九條「洗掃街道可作為抵換來源」規定，環保署也已拿掉。