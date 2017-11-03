紅斑性狼瘡有藥醫 亂吃偏方恐洗腎

2017-11-03

記者蔡淑媛／台中報導

33歲的林小姐在國中時，發現罹患紅斑性狼瘡，她與家人無法接受，抗拒治療轉而求助偏方，半年後回診時，已全身水腫、嚴重急性腎炎，經血漿置換、高劑量類固醇治療才免於洗腎。

林小姐從鬼門關前走一回後，再也不敢亂試偏方，定期回診追蹤治療，現在病情控制穩定，不僅有工作，也有論及婚嫁的男友，準備結婚生子。

醫師提醒，紅斑性狼瘡不是不治之症，控制良好甚至可以不吃藥。

台中榮總免疫風濕科主任陳怡行指出，紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎是台灣最常見的兩種免疫疾病，盛行率為千分之2至3，而紅斑性狼瘡常發生在年輕女性且常延遲就醫。

發病初期，患者可能誤以為是過敏、感冒，若延遲治療會侵犯腎臟、肺臟，若侵犯到中樞神經會中風、癱瘓等，甚至死亡。

林小姐是在國中學校健檢發現蛋白尿，進一步檢查發現是紅斑性狼瘡。

台中榮總免疫風濕科醫師黃文男表示，林小姐發病初期，曬太陽會出現紅疹、長蝴蝶斑、常疲倦等症狀，但她對於自己罹患紅斑性狼瘡一事感到憤怒、質疑，抗拒治療。直到出現紅斑性腎炎，腎功能只剩1/3才再度就醫。所幸及時治療後，不用洗腎且配合醫囑追蹤治療，20年來僅零星出現紅斑或關節腫痛。

中榮免疫風濕科醫師陳一銘也說，30年前認為紅斑性狼瘡存活僅10年，現在有類固醇、生物製劑等多種藥物能控制良好，存活率超過90%。醫師會依患者的病情調整藥量，所以患者不要擔心，如果出現紅斑、不明發燒、掉髮或皮膚疹就要進一步就醫，不要錯過治療黃金期。