醫病》紅斑性狼瘡非絕症 女20年前發病今將結婚生子

2017-11-02 17:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕現年33歲的林小姐，國中時發現罹患紅斑性狼瘡，她與家人無法接受、抗拒治療轉而求助偏方，半年後回診已全身水腫、嚴重急性腎炎，經血漿置換、高劑量類固醇治療才免於洗腎，定期治療至今，病情控制穩定，有工作、有男友也準備結婚生子，醫師提醒，紅斑性狼瘡不再是不治之症，控制良好甚至可以不用藥。

台中榮總免疫風濕科主任陳怡行指出，紅斑性狼瘡和風濕性關節炎，是台灣最常見的兩種免疫疾病，盛行率為千分之2至3，而紅斑性狼瘡常出現在年輕女性，且常被延遲就醫半年，患者總誤以為是過敏、感冒，如果不治療會侵犯腎臟、肺臟、中樞神經，導致中風、癱瘓等甚至死亡。

林小姐因學校健檢發現蛋白尿，進一步檢查發現是紅斑性狼瘡，中榮免疫風濕科醫師黃良男指出，她對自己曬太陽會發紅疹、長蝴蝶斑、常疲倦等症狀，完全不清楚，確診時感到憤怒、質疑，抗拒治療，回診時因紅班性腎炎，腎功能只剩1/3，治療後不用洗腎才願意好好治療，20年來僅零星出現紅斑或關節腫痛。

中榮免疫風濕科醫師陳一銘也說，從前認為紅斑性狼瘡存活僅10年，現在有類固醇、生物制劑等多種藥物，能將病情控制良好，現在存活率超過90％，藥物可能產生的水牛肩、體重增加，都可恢復，感染也能控制，且會依病情調整藥量，讓病症有效緩解，呼籲患者不要擔心，如果出現紅斑、不明發燒、掉髮或皮膚疹就要進一步就醫，不要錯過治療黃金期。

台中榮總免疫風濕科今年獲得亞太風濕病聯盟（APLAR）卓越中心殊榮，也是台灣首次得獎，在教學、研究、病人照顧獲得肯定，尤其在全身性紅斑性狼瘡治療緩解率達到6成，超過歐美平均的4至5成，有效控制發炎、不損傷器官，而在類風濕性關節炎治療達標率上，也超過歐美平均，病人關節不腫痛、不影響生活。

陳一銘說，以紅斑性狼瘡來說，對病人提早診斷、超音波輔助篩檢、盡早生物制劑標靶治療和定期評估嚴重程度，調整治療計畫，加上全方位的營養、復健科及社工輔助治療，成效卓著。