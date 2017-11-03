酒駕吊照想重考 須經酒癮檢測

2017-11-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕酒駕零容忍！為更有效遏止酒駕，交通部積極推動修法，未來酒駕受罰者須自行負擔講習費用，不再由政府負擔，因酒駕造成傷亡或連續酒駕遭吊銷執照者，以往三年後就可再考照，也將修法要求須經醫療機構酒癮檢測及戒治，確認沒有酒癮才能再考駕照。交通部表示，希望本會期能在立院通過三讀，最快明年實施。

修法後須確認沒酒癮 才能再考

警政署統計，酒駕件數雖有下降趨勢，不過前年酒駕違規仍逾十萬七千件，且近五年酒駕違規兩次以上的人數，高達九萬多人。去年酒駕初犯者並有實際參加「酒駕違規班」講習者，有八萬一千四百六十六人，酒駕再犯班共一千一百四十六人參加，今年一至九月酒駕違規班有五萬六千人參加，酒駕再犯班則有高達兩千一百八十人，顯示酒駕累犯率不低。

初犯上講習課 去年逾8萬人

公總監理組長陳聰乾表示，目前酒駕違規班須上六小時課程，再犯班上十二小時，費用由交通部支付，一○七年度編列一千六百多萬元預算，為讓酒駕者對自己行為負責，交通部已修正道路交通管理處罰條例第九十二條，目標最慢明年中，酒駕者就須自付講習費用，未來酒駕者每堂課需要自付多少費用，還在精算。

去年酒駕共奪102命 多是再犯者

酒後駕車肇事，去年共奪走一○二條人命，其中大多是再犯者。目前若是酒駕致人重傷或死亡、五年內酒駕兩次、拒絕警方酒測等，除處以高額罰鍰及講習等，都會遭吊扣駕照，但可能經三年或一段時間後就可再考照。

為確實降低酒駕再犯，交通部也修訂道交條例第六十七條，未來因酒駕而吊銷駕照者，想重考駕照時，還需經醫療機構酒癮檢測，有酒癮者須經戒治後，確認沒有酒癮後，才能再考駕照，若沒有酒癮只要通過講習。

交通部指出，此案目前已經立法院委員會初審，將進入朝野協商，若本會期可通過，預定明年中實施。

若無法重考 恐直接無照駕駛

但曾經酒駕出車禍的黃姓民眾表示，有酒癮就不能再考駕照滿不合理的，有酒癮不代表會再度酒駕，且若駕照被吊銷而無法重考，恐怕很多人因為交通需求直接無照駕駛，這個措施對防治酒駕有多少效果，讓人懷疑。