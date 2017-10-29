新竹版海角七號》珍藏70年秘戀 女代父訪舊情人圓夢

2017-10-29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕住在中國南京的孫琪，日前帶著九十三歲父親孫克明的親筆信和預錄好的告白影片及生活照來台，向新竹縣八十七歲原住民編舞家戴玉妹，傾訴深藏內心七十年的秘戀，兩人並透過視頻再敘。浪漫淒美的故事情節，宛如電影「海角七號」，讓在場親友紅了眼眶。

孫當年押解張學良來台 與戴譜戀曲

一九四六年十月，孫克明年僅二十二歲，當時是押解西安事變主角張學良來台的軍人，在新竹縣五峰鄉清泉部落（昔稱「井上溫泉」）執勤期間，結識開朗活潑的十五歲賽夏族女孩戴玉妹，兩人譜出一段純純戀曲。

孫克明在隔年十二月為照顧年邁母親等因素，匆促離台返回中國，由於兩岸局勢丕變，兩人從此失去聯繫，未能當面道別的遺憾始終銘刻在心裡，他將這段情緣埋藏內心，直到漸趨衰老，才在二○一二年向家人吐露心聲。

孝順的二女兒孫琪為達成父親心願，透過網路尋人，但猶如海底撈針毫無音訊。今年初，孫克明一度身體欠佳，更加尋人心切，友人數度前往五峰協尋仍未果，記者輾轉得知消息後協助探聽，經大隘村村長李金山四處詢問，意外得知戴玉妹正是新竹縣議員趙一先的姑姑，促成這次跨世紀之約。

「我們分別七十年了，但是記憶在我的腦海中永遠存在的！」「當年我們在溫泉的時光，我和妳的一切情形，我仍然記憶猶新」、「我最大的遺憾是，當年在臨走的時候，沒能和妳告別，沒能向妳的父母告別」、「希望我們在有生之年，能再見上最後一次，也完成了我的心願！」孫克明在書信和影片中傾訴。

戴玉妹觀看後瞬間回到七十年前，驚喜、感慨之餘，眼淚止不住落下，往日互動情景歷歷在目；兩人並當場以視頻重逢，驚嘆聲連連。

後因故匆促返中 遺憾未能當面道別

「你好嗎？沒有想到我們這麼老了還能見面！小時候俏皮的小姐，現在變成老人家了！我不能到南京，你也不能到台灣，但就這樣子見面已經很有福氣了！」戴玉妹說：「我也很想念你，謝謝你還記得我這個調皮的女孩！」

幾句寒暄之後，兩人合唱一首日本歌「高山姑娘」，竟都沒忘詞。孫琪說：「我爸爸唱一輩子了！」當年，戴玉妹教孫克明學唱「何日君再來」等多首日本歌曲。

戴玉妹說：「真的很不簡單，希望你堅強的、勇敢的活到一百多歲！我也是要堅強的活下來。」孫克明則熱情邀請戴玉妹和家人到中國觀光，保持聯繫，最後依依不捨的道再見。

孫琪這趟台灣行，用心拍照、錄影，帶回父親刻骨銘心的記憶，也一圓父親魂牽夢縈七十年的心願。