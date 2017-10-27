我打造AI超級電腦 拚全球25大

2017-10-27

科技部與大廠NVIDIA合作 培訓人才

〔記者吳柏緯／台北報導〕AI元年各項人工智慧計畫如雨後春筍冒出，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，將與科技部合作打造AI超級電腦。預計這台超級電腦效能可躋身世界前二十五大，未來四年也將協助科技部培訓三千位開發人員。

根據統計，過去五年間，全球與人工智慧相關的新創產業已經成長近十倍，帶來超過六十億美元的產值。科技部長陳良基說，比起其他國家，台灣擁有優秀半導體技術及數學運算人才，更具備發展AI（人工智慧）優勢。

陳良基宣示今年為台灣「AI元年」，五年內將投入一百六十億元，推動AI主機建置、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人創新基地、半導體射月計畫、科技大擂台等。

NVIDIA共同創辦人黃仁勳指出，目前NVIDIA和科技部就智慧製造、智慧城市與醫療等領域進行合作，未來雙方合作的AI主機也將採用NVIDIA的人工智慧系統DGX-1V，盼藉由超級電腦的運算能力，協助帶動AI技術成長。該套人工系統除台灣外，以色列、美國也引進使用。以色列還將該系統用於包含無人車在內等多項AI技術開發。

黃仁勳在台南出生，幼時隨家人移民美國，一九九三年、他卅歲時與朋友創立NVIDIA，是全球崛起速度最快的繪圖晶片公司，還被譽為史上成長最快的IC設計公司，也涉足家用遊戲機核心設計，以及用於攜帶型裝置的行動晶片Tegra技術，近年則朝人工智慧、深度學習的市場發展。根據NVIDIA財報數據，今年第二季該公司營收已達廿二．三億美元。

科技部力推將人才送至矽谷學習的「博士創星之星」計畫，獲NVIDIA支持，今年提供三個赴美深造的名額。接下來將引入NVIDIA的深度學習培育學程，供進駐青年科技創新創業基地的團隊參與。