寶寶頭型怪怪der 竟是顱縫早閉

2017-10-21

文／盧亭辰

森森自出生以來，媽媽一直都覺得他頭型怪怪的，眼睛一大一小、額頭一邊扁扁的，後腦勺整個偏一邊，但阿嬤卻說：「這哪有什麼問題？森森這麼可愛！」

媽媽趁著森森打疫苗時，問了小兒科醫師，小兒科醫師也說不出個所以然，但是媽媽發現，森森頭型歪斜的情況越來越明顯，四處打聽後，帶他到兒童整形外科門診就醫，才被診斷出有「顱縫早閉」的問題。

在森森一歲多的時候，由小兒顱顏外科醫師及神經外科醫師一起為他進行頭型矯正手術。

眼一大一小、後腦勺偏一邊

◎什麼是「顱縫早閉」？簡單說，就是頭顱骨的顱縫早期癒合。顱縫不僅是讓寶寶的頭在通過產道時，可以受到擠壓而產出，也是配合腦在前一、兩年的快速生長，因此顱縫過早癒合會導致頭型異常，甚至腦容量不足，這種小兒疾病在台灣相對少見，在維基百科裡約兩千個新生兒中就有一人，但不知是種族的關係還是沒被診斷出來，在林口長庚醫院一年裡，有接受手術的不到15人。

在我們的門診中，常是孩子比較大，才轉診來。雖然大多數這類患者開刀的目的都是解決外觀的問題，但也有因為腦容量不足導致發展遲緩，甚至有生命的危險。

顱縫早閉最適當的手術時機是9-12個月，國外的研究顯示，一歲以內手術相對於一歲之後手術，對智力的影響較少。目前北美流行在2-3個月進行小傷口內視鏡手術，但是術後必須配合矯正頭盔的使用，手術結果見仁見智，有些人有好結果，但有些人則不是很理想，提供家長另一個選擇。

（作者為林口長庚醫院顱顏外科主治醫師）