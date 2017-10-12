孕婦測糖化白蛋白 準確控血糖

2017-10-12

記者王捷／台南報導

妊娠糖尿病的發生率大約在3%到10%，台南郭綜合醫院婦產部主任李耀泰說，孕婦血糖值過高，會影響胎兒健康，包括：畸形、巨嬰、死胎等問題，孕婦本身也容易出現傷口感染、子宮收縮不良、產後大出血等風險，建議可以到醫院檢測「糖化白蛋白」。

李耀泰說，一般檢測糖尿病是檢測糖與血紅素結合的糖化血紅素，但是糖化紅血素會受紅血球生存時間的影響，數值會有些差異。因為紅血球的平均生存時間有3個月，因此糖化血紅素是顯示最近3個月數值，不能清楚顯示血糖在最近2週內的數值。

糖化白蛋白是糖與白蛋白的結合，白蛋白半衰期約15天，因此糖化白蛋白可顯示最近2週的血糖值，加上糖與白蛋白結合能力是糖與紅血球結合能力的4.5倍，更適合孕婦準確控制血糖。

另外，孕婦常有缺鐵性貧血的問題，糖化白蛋白因不會受紅血球生存時間的影響，可利用糖化白蛋白來做為血糖控制評估依據。

李耀泰表示，糖化白蛋白的檢測費用便宜，對孕婦的糖尿病血糖監控較佳，但患者的血中白蛋白濃度每毫升要在3公克以上，且不適用在肝硬化與甲狀腺功能過低的患者，因為會延長白蛋白半衰期，導致糖化白蛋白值會增加；反之，在慢性腎臟病和甲狀腺功能過高的患者，會縮短白蛋白半衰期，導致白蛋白值下降。