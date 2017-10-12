公費流感疫苗 接種逾2成

2017-10-12

記者林惠琴／台北報導

公費流感疫苗10月1日開打以來，600萬劑已使用逾2成、約126萬多劑，略高於去年同期，其中以65歲以上長者和3歲以下幼童接種最踴躍。同時有醫師臨床發現，不少先前曾有感染過流感的民眾，今年多願意自費選擇防護力較高的四價流感疫苗，讓自己遠離病毒。

根據疾管署統計，今年公費流感疫苗開打至今，0.5ml劑型已使用120萬多劑，0.25ml則是使用6萬多劑，總計達到126萬多劑，較去年同期略增，預計若趨勢不變，10月底前公費流感疫苗的用量可望達到6至7成、約360至420萬劑。

疾管署副署長羅一鈞表示，分析目前接種公費流感疫苗的人口，以65歲以上長者比例最高，其次則是3歲以下幼童，而50至64歲成人的接種率尚不到5%，最需要加強，會再持續宣導。

開業小兒科醫師林應然臨床觀察則發現，不少曾經罹患流感的民眾，今年願意自掏腰包接種防護力更高的四價流感疫苗，踴躍程度可是比選擇三價公費流感疫苗還要高！

依照疾管署資料顯示，歷年來台灣流感疫情多自11月下旬開始升溫，並於年底至翌年年初達到高峰，再於2、3月後趨於平緩。

疾管署強調，接種流感疫苗後，需要一段時間才會產生保護力，因此建議民眾應該儘早施打，可至疾管署網站查詢住家附近可接種的醫療院所，至於接種疫苗相關費用，學生在校園集中接種不需支付任何費用，其餘符合公費條件的對象到合約醫療院所接種，則須支付掛號費等費用。