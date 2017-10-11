全台首座紙房屋 驚傳遭潑瀝青

2017-10-11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣里港鄉知名的大茉莉農莊，在二○○九年蓋出全台第一棟舊報紙打造的「紙房屋」，農莊主人羅約翰（John Lamorie）陸續蓋了六棟紙房屋，但萬萬沒想到，八日凌晨竟遭人潑瀝青，讓自願放棄原生國籍、正式成為台灣人的羅約翰感到很失望！

棄原國籍入台籍 盼更多人關心環境

在加拿大出生的羅約翰，拿的是紐西蘭護照，曾遊走六個國家、從事過四十多種工作，來到台灣後認識了太太吳連春，讓他決定放棄原有國籍，今年成為正港的台灣人，夫妻倆回收舊報紙，將報紙打成紙漿後製成紙磚，以環保理念逐步完成紙房屋莊園的夢想。

遭潑瀝青的紙房屋，是羅約翰完成的第一棟紙房屋，歹徒選在國慶連假期間下手，得逞後從容地步行離去，警告意味濃厚。

羅約翰說，他喜歡台灣的好山好水，成為台灣人後，明年就有投票權了，但他卻看見很多讓人失望的事，像是農場周邊滿佈砂石場，政府放任業者在農地上無止境的開發，多次檢舉違法的道路、場域使用，都沒辦法獲得改善，他不曉得潑漆是否與積極檢舉有關，他希望台灣的環境能夠更好，喚起更多人一起維護、重視這片土地。

警方調查，農場周邊監視器錄下八日凌晨，兩名歹徒翻過農場矮牆，作案後從容步行離開，因農場地處偏僻，四周都是產業道路，將設法調閱周邊路口監視器，釐清歹徒身分，並成立專案小組追查。

屏縣府︰嚴格監督違法業者

屏東縣政府水利處表示，位於大茉莉莊園旁的砂石業者有合法的工廠登記，接獲檢舉後多次聯合稽查，對於業者在農地上堆放砂石，違反區域計畫法的行為，已連續開出每張六萬元的罰單共三張，面對違法業者，會採最嚴格的態度監督。