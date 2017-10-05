賣過期肉挨罰訴願成功 中市仍罰1032萬

2017-10-05

力勤被逮後 旗下兆基又進口瘦肉精豬腳

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕知名進口肉品業者力勤農產公司賣過期冷凍肉被檢舉挨重罰一千兩百萬元，但業者不服處分，訴願成功，台中市訴願委員會認為罰鍰金額不符比例，八月撤銷原罰單，要求重新適法裁罰，衛生局昨公布重罰仍開出一○三二萬元高額罰單。

衛生局原罰1200萬被撤回

衛生局說明，重新裁罰仍重罰超過千萬，是市府訴願會判決書意見、中央裁罰標準，再依其資本額、銷售量和金額、違規次數和商品、流往外縣市，且有故意違規等重大情事等做裁罰標準，九月開會後決定裁罰，明天將寄出裁決書。

力勤今年五月間被查獲違法販賣逾期冷凍肉，衛生局封存問題肉品一萬五千公斤，並依查獲貯存、販賣逾期食品者開出一千兩百萬元罰鍰，後來更傳出業者梁俊仁又以旗下兆基冷凍公司名義，進口一批含有瘦肉精的冷凍豬腳，還好在邊境查驗時就被查獲並於近日銷毀，未流入市面。

外界質疑，衛生局查獲力勤重大食安事件卻未勒令停業，又造成進口瘦肉精豬腳事件，衛生局指出，梁俊仁除擔任力勤負責人，也是兆基、兆烽等企業負責人，過去也曾成立兆強行公司，擅於利用不同公司名義進口、銷售肉品，僅勒令力勤停業不能釜底抽薪，因此以人追公司，已經以梁俊仁為中心，加強查緝名下所有公司的食品衛生。

衛生局食藥科長傅瓊慧說，今年五月以來已稽查相關公司、冷凍庫廿一次，針對有無逾期品、標示情形、貯存環境、員工和進出貨等查驗，並抽驗產品送驗，也發函食藥署建請中央加強力勤等相關公司邊境抽驗，若再查獲販賣不合格食物，絕對重罰。

衛生局也補充梁俊仁兼任兆基冷凍公司、兆烽企業負責人，兆基冷凍的前身為奇葳食品，於一○五年七月六日改名，並由梁俊仁妻子王雅倫擔任負責人；另外，梁俊仁也在一○五年四月一日成立兆強行，擔任負責人，又在今年六月三日歇業，力勤相關企業與變動，衛生局會密切掌握，列入定期加強稽查對象、追蹤列管。

清水區力勤公司門外改掛「兆基冷凍有限公司」，昨中秋節，工廠大門深鎖，無人回應。