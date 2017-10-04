地區醫院倒200家 外界歸咎健保給付不公

2017-10-04

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕在台中市經營近一甲子的順天醫院，傳出十月十五日熄燈，也更加凸顯國內醫療Ｍ型化趨勢，大醫院、小診所增加，但中端的地區醫院日益撐不下去，總計從健保實施以來，厝邊型的地區醫院已倒掉逾兩百家，外界認為健保支付制度不公平、未落實分級醫療是主要禍首。

根據健保特約醫療機構家數變化統計，一九九五年健保實施時，醫學中心有十三家、區域醫院四十八家、地區醫院五六八家、西醫診所六九一二家，但截至今年八月，醫學中心成長至二十六家、區域醫院八十四家、西醫診所更是近一萬家，但地區醫院卻逐年減少，降到只剩下三六六家。

醫改會研究員辜智芬表示，地區醫院一家又一家收起來，歸咎原因就是健保支付制度不公平，大、小醫院一樣看感冒，但大醫院獲得給付比小醫院多五百元，不只影響小醫院經營、日漸萎縮，也恐造成大醫院為了賺錢淪為輕症門診中心，甚至可能排擠重症救護資源，認為須回歸同病同酬，並落實分級醫療，推廣家庭醫師等制度，避免民眾小病就跑大醫院，導致大醫院塞塞塞，小醫院卻等不到人。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉也認為，健保支付制度是一大問題，看一樣的病，也有醫院等級的設備，卻無法獲得與大醫院一樣的酬勞，小醫院當然不容易營運，認為應該同病同酬，且強化分級醫療。

健保署副署長李丞華表示，地區醫院營運狀況不能完全歸咎於健保制度，尚須視當地醫療資源發展，都會區若同時有其他科別較齊全的大醫院，站在民眾立場，或許就會選擇大醫院，在經濟規模較小，成本較高下，小醫院確實會較辛苦；但從蔡政府上任後，該署已積極推動一系列分級醫療措施，相信長期效果會逐漸顯現。

健保署：已積極落實分級醫療

衛福部次長薛瑞元則說，不清楚順天醫院結束營運的詳細原因，台中市區醫療資源豐沛，醫院結束營運原因可能很多，經營者應有多方考量和負一定責任，不該歸咎於公部門的政策。衛福部非常注意偏遠地區的醫院營運，並認為那才是公部門該支持且注意的問題。