執業空間有限 農技證照報考人數低

2017-09-25

〔記者林彥彤／台北報導〕為解決農藥使用氾濫問題，農委會推「植物醫師法」，不過，據考選部統計，現行農業技師相關證照考試推廣不佳，歷年各科報考人數不超過200人。考生認為，如果看不到保障就業的前景，不太會願意花時間考證照。

考生︰無就業保障 考照意願低

考選部統計，農藝技師去年僅有38人報考（前年46人）、園藝技師87人（前年74人）、林業技師去年145人（前年153人），各科報考人數都不超過200人，顯見農業相關證照並不熱門。

考選部專技考試司司長黃慶章指出， 從歷年報考人數看，農業考試每年報考人數並不多，這與主管機關推動業務有關。如果考生無法預見有證照後可確保就業機會，報考意願多半低落；若再推一個新考試制度，同樣無法確保就業，恐怕也會面臨報考人數低的問題。

國內培訓植醫人才的大專院校共有4所，分別是台灣大學、中興大學、嘉義大學和屏東科技大學，科系有植物病理系、土壤環境科學與農藝學系等。

中興大學植物病理所碩士三年級學生吳昱陞表示，就學過程中也會思考是否要參加證照考試，雖有聽過農藝技師、園藝技師等農業相關考試，但都沒有想要去報考，除了與部分科目非自己所學有關外，很大原因也是因為證照考完後，並沒有就業保障。

吳昱陞說，如果政府沒有辦法承諾植物醫師的執業空間，未強制要求農民要找醫師開處方箋才能買農藥，會有農民願意多花錢來求醫詢問嗎？若依照現行的草案內容，顯然是不會吸引學生參加考試。