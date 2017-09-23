李永平病逝《新俠女圖》遺憾未完成

2017-09-23

〔記者楊明怡／台北報導〕作家李永平昨病逝於淡水馬偕醫院，享壽七十一歲，生前最放心不下的，是他寫至第十二回、約十二萬字的武俠小說《新俠女圖》。

第一位獲國家文藝獎的馬裔作家

李永平一九四七年生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市，一九六七年來台就學，台灣大學外文系畢業，美國華盛頓大學比較文學博士，曾任教中山大學外文系、東吳大學英文系、東華大學英美語文學系創作與英語文學研究所，退休後寓居淡水，持續創作，去年獲國家文藝獎，是第一位得到該獎的馬裔作家。

李永平不僅是小說家，也是翻譯家，作品有《婆羅洲之子》、《拉子婦》、《吉陵春秋》、《海東青：台北的一則寓言》、《朱鴒漫遊仙境》、《??迌—李永平自選集》和號稱「月河三部曲」的《雨雪霏霏：婆羅洲童年記事》、《大河盡頭》（上下卷）、《朱鴒書》。

麥田出版社這個月剛推出新版「月河三部曲」，本月九日，李永平還親自出席在紀州庵新館舉行的套書分享會，翻譯作品超過二十五本。文化部長鄭麗君表示，李永平的創作象徵台灣多元包容的文化特質，他長年致力筆耕及文學翻譯，到生命的最後一刻仍奮力寫作，令人敬佩不已。

李永平過世訊息昨日下午由《文訊》公布，李永平因敗血症併發多重器官衰竭病逝。《文訊》社長封德屏表示，李永平五月得知罹患重症，當時《新俠女圖》已完成近七萬字，《文訊》從八月開始刊登，現已刊載至第三回，交到她手上、謄寫好的稿子到第十回，「老師過世後，收回來的第十一、十二回稿子，因為他體力愈來愈差，寫得並不多。」

封德屏說，《新俠女圖》主角白玉釵「從此成為永遠的懸念」。她難過地表示，原本希望作品在雜誌上發表，能給李永平一些創作的能量，「想不到他身體壞得那麼快」。

封德屏說，李永平在台獨居，婆羅洲的家屬已於週三來台，他在家人陪伴下離世。