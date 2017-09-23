今若提覆議 向陽：樂觀其成

2017-09-23

〔記者楊明怡／台北報導〕台灣文學學會理事長林淇瀁（詩人向陽）說，他是最早懷疑教育部「未討論」、「未投票」卻逕行通過文言文占比四十五％至五十五％草案程序合法性的人，已聽聞有委員要在今天提覆議，他「樂觀其成」。

林淇瀁說，「十二年國教課綱總綱」強調適性揚才、終身學習，「成就每個孩子」而非造就菁英，「依照這個精神和目標，目前文言文的比例是過高的。」

國語文課程選文標準應為「能否增進聽說讀寫能力」，而非文言文比例，現在大家關注文白比例，是因為「文言文有一定的艱難度，白話文相對比較接近生活中使用的語文」，如果從經由研讀各類經典幫助年輕學子關懷當代環境、尊重多元文化、開展國際視野的課綱目標來看，「最理想的高中國文課本內容應有卅％的現代文學、卅％的古典文學、卅％的世界文學和十％的應用文」。

作家廖玉蕙：看起來問題重重

作家廖玉蕙則表示，十日課審大會的結論「看起來問題重重」，但她人不在現場，也不是法律或會議規則專家，程序瑕疵的疑慮該讓專業人士如立委來審查。

廖玉蕙希望，「如果有疑問，大家就好好討論。如果文言文占比四十五％到五十五％已經定案，那就好好選文。」她原本期盼既然文言文比例無法調降，就「多收一些大家比較喜歡的東西」，如話本、小說等，後來卻聽說唐詩、宋詞、元曲，甚至《紅樓夢》都不屬於教育部定義的文言文，深感憂心，「孩子該怎麼辦呢？」