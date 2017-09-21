老師和校方說法／憂…遲到變多 喜…不再匆忙

2017-09-21

〔記者林曉雲、翁聿煌、陳昀、蘇孟娟、劉婉君／綜合報導〕新學年開始，全國高中職實施延後到校新制。有校方觀察發現遲到的學生越來越多，憂心這項政策會造成學校制度鬆垮；但也有學校認為，學生作息更規律，有助於班級管理。

國立武陵高中配合於週二、週四實施延後到校，校長林清波表示，過去早自習的時間其實未必都拿來考試，而是讓學生有穩定、規律的生活作息；這項政策讓校方很難管理學生，更感嘆最近遲到的學生越來越多了。教育部應該思考的是，家長送學生出門後，而學生可延後到校，這段多出來的時間，學生們到底都去了哪裡？做些什麼？衍生的安全問題不容小覷。

新北市立板橋高中未實施延後到校，校長賴春錦也認為，維持現在的上學時間有利學生培養規律的生活作息。

維持固定時間 有利規律作息

但每週一、三、五三天，延後至上午七時五十分到校的台南一中，校長張添唐卻發現，延後到校的日子，學生上學時不用那麼匆忙，有些社團、球隊則會利用這段時間練習，學生作息反而更規律，因練球而請假的情形減少了，也有助於班級管理。

台中市文華高中每週有三天從原本七點半延到七點五十分到校，希望學生可以好好吃早餐，或學習自我規劃上課前的時光，仍有學生希望早到，校方也尊重。

私立復旦高中校長段台民對延後到校政策也表示贊同，他說，校方施行「早自習不考試」已經二年多，鼓勵學自主學習，「逼他們早點來學校是沒用的，讓他們天天考試只是降低信心、增加疲憊感」。

新北市三民高中老師張文隆直指，哪一科老師考得兇，學生就多會花時間在那一科，怎麼會有考科老師願意放棄早自習這絕佳的考試時間？學生就只能被壓到喘不過氣、消化不良，但十二年國教課綱強調翻轉，如果連早自習都翻轉不了，如何期待正課能夠翻轉？