又現毒蛋 農委會修法再犯就撤照

2017-09-20

「重罰才能嚇阻投機行為」

〔記者吳欣恬、王涵平／綜合報導〕芬普尼雞蛋再現，農委會主委林聰賢鄭重表示，將於一個月內修畜牧法，預計年底送進立院，將對違規農民重罰，再犯則撤照，「重罰才能嚇阻投機行為」。

他坦言，八月廿三日全國所有蛋雞場完成檢測後，又有畜牧場的雞蛋被驗出含芬普尼，顯見農委會內部機制跟舊有畜牧場管理規範不足，須深切檢討。但如果雞農仍不自我約束，「我看神仙也救不了！」

林聰賢指出，台南市政府依動物藥品管理法開罰此次出現芬普尼雞蛋的「振崑畜牧場」卅萬元，「太輕了」，依現行動物用藥品管理法，一年內再犯最高可罰到兩百五十萬元，唯有重罰才能嚇阻投機行為。不過，南市動保處表示，包括振崑在內，至今未開罰任何畜牧場。

林聰賢說，針對八月檢出芬普尼雞蛋的四十七場高風險的禽場，將持續監測，所有雞蛋上市前都須檢附芬普尼檢驗合格證明文件，為期三個月。未來不合格蛋雞場比照辦理，所需檢驗費用由業者負擔。

林聰賢表示，一九九八年施行至今的畜牧法有必要進行制度面修法，現在法規大概要經過查到三次才能撤照，未來經過輔導仍未達到完善生產結構的畜牧業者，就將要求退場。

對於行政院、農委會宣示要拆除農地違章工廠的行動，卻遭遇彰化縣稱地方有行政裁量權，拒絕立即拆除農地違章工廠，宣稱會做暫緩五年裁罰等「適當的處理」；林聰賢表示，中央要「拆除農地上違章工廠」的政策和制度面都非常清楚，也明白地方政府面臨的壓力，副主委陳吉仲已在與彰化縣協調，農地違章工廠的拆除還是會按行政院規劃的進度。