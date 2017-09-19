中國缺席沒影響！台北旅展下月登場 68國、1650攤創新高

2017-09-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣旅遊界最大盛會「ITF台北國際旅展」將於十月廿七日登場，今年因中國首度缺席，空出約三五○個攤位，受到外界關注，不過，ITF籌委會主委蘇成田表示，由於台灣人出國旅遊實力強，消費力驚人，今年旅展攤位一位難求，吸引六十八個國家前來參展，創下歷年新高，展區總計一六五○個攤位，比去年增加約兩百個攤位，可望創造超過卅億元的消費產值。

較去年增加200攤 產值逾30億

ITF台北國際旅展將在十月廿七日到卅日於台北世貿中心登場，今年主題特別訂為「來遊台灣，趣看世界」。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，以往旅展都是以出國為主，但台灣有美食、熱情，還有人文特色及創意商品可以販賣，藉由國外政府或業者來台參展，同時也能讓世界認識台灣，吸引外國旅客到台灣來玩。

巴林、波士尼亞首次參展

葉菊蘭說，今年共有六十八國參展，除了巴林和波士尼亞是首次參加，巴拉圭自二○○六年後是第二次參展，索羅門是自二○○八年之後首度參展，智利和埃及則是自二○一三年後再度回鍋。

攤位部分，日本以一四一個攤位居各國之冠，其次則是美國卅個、韓國廿個；國內旅行社則以雄獅旅遊四十個攤位最多，其次為康福旅行社廿四個、五福旅行社十六個；政府單位以宜蘭縣四十二個最大，台中因明年舉辦花博活動也有十六個攤位。

葉菊蘭表示，台灣人喜歡出國，而且消費產值高，台北旅展也因此成為各國爭相設攤的展覽，不含中國廠商，攤位需求已超過兩千個，明年展區移師到南港展覽館，發揮空間更大。