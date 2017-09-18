隔衣針灸刺穿肺／整復師不認 加重判刑

2017-09-18

〔記者錢利忠／台北報導〕曾獲台灣整復師全國聯盟頒發「百強傑出整復師獎」的周華中，明知自己沒中醫師資格，卻仍替因腸胃宿疾前來求診的陳姓男子「隔衣針灸」，還誇說：「等一下一定讓你有感覺。」結果施針不慎刺穿陳男的左肺，導致氣胸。台北地院依違反醫師法判他十個月徒刑，可上訴。

腸胃不適求診 被弄成氣胸

周某原已在簡易判決處刑時認罪，前年十二月被判七個月徒刑，緩刑兩年；台北地檢署認為判太輕提上訴。北院重組合議庭審理，周某改口否認施針過程有過失，也沒說明針灸學習狀況，合議庭認為他破壞國家醫師專業制度、妨害國民健康，卻飾詞否認犯行，加重改判十個月徒刑。

周某昨受訪表示，使用一寸長的針灸針，斜角度進針不到一個食指指節深，沒超過兩公分，不可能刺到肺，但法院不採信，他會提上訴，未來不會再幫人針灸。

判決指出，一○三年六月十三日晚上六點多，患胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃宿疾的陳男，到台北市萬華區康成整復所向周某求診，周某為陳男按摩腳部後，問他是否感覺胃比較舒服，陳男答沒有，周某便拿出針灸針朝陳男的四肢被扎針。之後，周某又拿出兩支一寸長的針，打算朝陳男的左側肋骨及腋下中間部位施針，陳男大喊：「不要！」周某卻說：「這兩針下去，拔掉後就會好很多。」未料這兩針竟刺進陳男的臟器，痛得他喊救命。周某卻堅持要等四分鐘才拔針。

陳男控訴，他痛到一吸氣心臟就揪起來，只能用嘴巴微弱呼吸，在等待拔針的四分鐘內，他還聽到周某向助手炫耀：「知道我的厲害了吧，還跟我說沒感覺。」

周某在合議庭上承認收費一千元替陳男針灸，但反駁稱沒刺傷陳男肺部，他雖辯稱有在陳男的四肢及位在左側肋骨附近的「期門」、「輒筋」等穴位扎針，但這些穴道不會造成氣胸，他曾想以十萬元與陳男和解，但遭拒絕。

知名中醫師吳明珠昨表示，「期門穴」屬於肝經，「輒筋穴」則屬膽經，這兩個穴位均靠近胸部的側邊，循經絡按摩方式，即可達到疏肝理氣功效，但若要採取針灸療法，此兩穴的效果並非最佳，且兩個穴位都不是很好施針，施針者若沒解剖學的背景，很容易誤傷患者臟器。