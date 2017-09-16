3成中學生沉迷手機 學者：家長應以身作則

2017-09-16

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨天公布「台灣中小學學生網路使用行為調查結果」，在上萬名國小四年級到高中職三年級的學生之中，沉迷網路占比約一成，有國中生因此中輟，如不讓他上網就大哭大鬧。交大教授周倩建議，家長和孩子一起討論手機及網路使用規範，且以身作則共同執行，學生網路沉迷的情形會比較低。

不讓上網就大哭大鬧 1國中生因此中輟

教育部委託交大教育研究所教授周倩團隊，於今年三至五月進行問卷抽樣調查，共抽測二七七所學校，有效問卷一萬零一十二份。

教育部政次姚立德表示，他任北科大校長時，發現不少大學生常熬夜在網路上「對戰廝殺」，開會時也曾注意到教育部同事「屢低頭」，如果是他的孩子沉網，他也不知道怎麼辦？或許家長以身作則「智慧上網」，可協助孩子脫離網路控制。

在智慧型手機沉迷現況調查中，國中生與高中職生具有智慧型手機沉迷傾向的人數約三成。新竹縣自強國中老師陳震齊表示，有一名國中生因沉網而中輟，老師到家中輔導，父母竟稱「又沒有殺人放火、只是上網」，家長態度很重要，學校才可結合家庭及專業醫療機構輔導網路沉迷的學生。

陳震齊表示，他也曾輔導一名國三學生，因課業壓力成績變差，家長向學校反映學生有過度網路使用情況，學校發現因為親子關係緊張，造成學生過度使用網路，尋求心理師的介入，協助父母調整管教方法，學生後來回到正常的生活、考上理想高中。